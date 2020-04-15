15 апреля Владимир Путин в очередной раз выступи с обращением к гражданам России в связи с коронавирусом. В этот раз его выступление было полностью посвящено экономическим вопросом, а основным аспектом остался социальный.

Подводя первые итоги льготной программы кредитования на выплату заработной платы, президент отметил, что банки неохотно идут навстречу заемщикам. И предложил следующую альтернативу: «Пострадавшим от коронавируса отраслям предоставить дополнительно прямую безвозмездную помощь со стороны государства на самые неотложные задачи – на выплату заработной плате в апреле и мае». Объем финансовой помощи при этом останется прежним – по МРОТ на каждого штатного сотрудника.

Но такую помощь смогут получить не все. Президент подчеркнул, что адресатом будут, во-первых, субъекты малого и среднего бизнеса, во-вторых, пострадавшие от пандемии отрасли, в-третьих, те, кто к середине мая сохранит не менее 90% штатной численности сотрудников по сравнению с 1 апреля.

«Финансовая поддержка за апрель должна поступить 18 мая, средства за май – в июне», – сообщил Владимир Путин. Обратиться за помощью можно будет начиная с 1 мая.

Беспроцентные кредиты на выплату зарплаты также планируется сохранить. Для того, чтобы сделать их более доступными, президент предложил обеспечивать 75% выдаваемых сумм гарантиями Внешэкономбанка. Также было предложено распространить данное предложение не только на малый, но и на крупный бизнес. «Чтобы избежать увольнений и долгов по выплате зарплаты», – подчеркнул президент.

В числе пострадавших отраслей Владимир Путин назвал авиаперевозки – на поддержку авиакомпаний бюджет планирует выделить 23 млрд рублей, эти средства должны пойти на оплату лизинга авиационной технике, выплату зарплат сотрудникам, оплату стоянки воздушных судов и пополнение оборотных средств.

Также президент поручил главам регионов доработать списки системнообразующих предприятий и пообещал выделить дополнительно 200 млрд рублей финансовой помощи из федерального бюджета.

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