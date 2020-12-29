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Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
Аналитик рынка недвижимости
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Основатель агентства MASLO MEDIA
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