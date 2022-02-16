Алтайские власти порекомендовали перевести на «удаленку» максимальное число работников

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией власти Алтайского края утвердили рекомендации работодателям по переводу максимально возможного числа сотрудников на дистанционный режим работы.

Рекомендации утверждены 15 февраля решением краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Сообщается, что они были приняты в связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19, наблюдаемым в последние дни в регионе.

«Краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует работодателям с учетом фактической возможности работников и работодателя незамедлительно перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников», — указано в документах.

Сообщается, что решение о численности сотрудников, которых можно перевести на «удаленку», определяется самостоятельно организацией исходя из возможностей работодателя и работников.

Согласно документу, сведения о переводе сотрудников на дистанционный формат работы необходимо передавать через единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», либо через органы службы занятости. Решение о переводе сотрудников принимает работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Напомним, 9 февраля в Новосибирской области были приняты дополнительные ограничительные меры против коронавирусной инфекции. Работодателей обязали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, в гостиницах ввели систему QR-кодов. При этом уже 14 февраля новосибирские власти сообщили о подготовке к поэтапному снятию ограничений.

По словам губернатора Андрея Травникова, пик пятой волны коронавируса будет пройден в регионе уже на этой неделе. Как сообщил новосибирский ученый Сергей Седых, волна коронавирусной инфекции должна завершиться к середине марта — ее спад начнется в ближайшее время.