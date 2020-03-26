Гостиничная отрасль мира и России в кризисном положении. Падение акций Booking.com более чем на 30%, падение акций Hilton и Marriott более чем на 50% — это яркая интерпретация того, что происходит. В своей авторской колонке я расскажу, с чем столкнулись мы, что нас ждет в будущем, и что, на мой взгляд, нужно предпринимать уже сейчас.

Две недели назад, когда в Москве ещё даже не было зараженных, я искал информацию в сети, чтобы попытаться предугадать, что будет дальше в Новосибирске, России и мире.

У нас уже было несколько отмен мероприятий и больших заездов в отеле, но это были крупные мировые компании, которые отменили командировки не в России, а во всем мире. И тогда всё, казалось, достаточно нелепо: «зачем отменять», «да ладно», «бред какой-то». Я полагаю, все мы так думали две недели назад.

Что случилось после? Массово все фарм-компании начинают отменять свои мероприятия, а надо сказать, что они составляют существенную долю рынка мероприятий в отелях Новосибирска. Потом подтянулись другие крупные компании, после и местные.

Для нас это выглядело так: «Михаил, у нас две отмены из-за коронавируса, сметы на двести и четыреста тысяч» — передала наш event-менеджер. «Михаил, у нас еще четыре отмены…»

Сейчас у нас отмен более, чем на половину месячного плана, а многие мероприятия даже и не забронировались тогда, которые бы сейчас отменились. Если март печальный, но сносный, то на апрель загрузки почти нет.

Что сейчас происходит на рынке гостиничных услуг?

На прошлой неделе все отельеры Новосибирска собрались за одним столом у министра промышленности, торговли и предпринимательства, чтобы услышать, что будет с нашими отелями. Почему?

Потому что если средняя загрузка по году в Новосибирске среди отелей находится на уровне 50%, в хороших отелях 65-75% в сезонный месяц, то во второй половине марта и апреле средняя загрузка ниже 20%. Это операционный убыток. У некоторых отелей есть какой-то запас прочности, но уже сейчас они консервируют этажи и увольняют персонал.

Мы у себя приняли решение удержать нашу команду любой ценой. Мы очень долго шли к такой слаженной работе и уверен, что кризис пройдем вместе и успешно.

Скоро крупные отели с большим номерным фондом и командой резко начнут сокращать всех, кто попадётся под руку

Но что я уже сейчас вижу на Headhunter и Зарплата.ру? Висят резюме сотрудников, которые ещё 3 дня назад работали в других отелях. Скоро крупные отели с большим номерным фондом и командой резко начнут сокращать всех, кто попадётся под руку.

Вдобавок гости и компании от нас требуют возвраты, и по закону мы обязаны их вернуть, даже если тариф был невозвратный без всяких форс-мажоров и коронавирусов.

Что это значит для отелей?

Отсутствие большей части доходов приведет к сокращению издержек. В первое время — это кассовый разрыв и торможение платежей. Примерно один-два месяца грамотный отель может прожить на своих складских запасах с учетом низкой загрузки, но есть ещё и другие статьи затрат: коммунальные платежи, зарплата, налоги, комиссии, маркетинговый бюджет.

У отелей есть несколько основных направлений заработка: проживание гостей, ресторан, организация мероприятий, сдача под аренду площадей. Наш гостиничный комплекс в этом плане более стабилен, так как существенная часть доходов приходит именно от аренды, в отличии от других отелей.

Какой следующий шаг? Примерно через месяц, если ситуация не нормализуется, начнутся сокращения или отпуска без оплаты, так как платить людям будет попросту нечем. Не могу судить за всех, но мы постоянно проводим аудит персонала и системы управления, нам сокращать некого. Возможно, в других отелях другой подход к работе, и они смело смогут сократить часть персонала.

Сокращать персонал ещё и невыгодно, потому что обучение любого сотрудника в отрасли гостеприимства занимает не один месяц. Потерять такие кадры, это значит иметь отставание несколько месяцев уже после преодоления текущей ситуации.

Реакция государства

25 марта президент уже объявил, что будет поддержка в связи с пандемией, мы получим отсрочку по налогам и многие другие льготы. Это уже отличные меры. Было опасение, что и этого не сделают. Но на этом всё не кончается.

Если ситуация продолжится, и люди не начнут работать, ездить в командировки, проводить мероприятия, то и через полгода нечем будет платить этот налог.

На мой взгляд, необходимо предоставить субсидии или льготы по оплате налогов, желательно с дисконтом (не менее 30%), так как многие отрасли пострадали сильнее. Если сейчас закрывают фитнес-клубы в Москве, то через несколько недель закроют и в Новосибирске. Фитнес-клубам явно должна быть поддержка. По этой логике нужно поддержать официальных турагентов, туроператоров, организаторов мероприятий, отели, рестораны, кинотеатры, другие развлекательные объекты, чьи бизнесы напрямую пострадали из-за пандемии.

Необходимо предоставить субсидии или льготы по оплате налогов, желательно с дисконтом (не менее 30%)

Для этих же компаний — компенсировать НДФЛ, ЕСН, чтобы не допустить сокращений, отменить налоги на имущество, чтобы не потерять активы.

Сейчас необходимо сохранить работающую инфраструктуру, рабочие места. Например, отель не только создает работу своим сотрудникам, это огромное количество взаимосвязанных бизнесов, все поставщики, рестораны, агентства. Отель также создает атмосферу городу, может увеличивать число туристов в регион. Не стоит забывать и про то, что отели несут колоссальную налоговую нагрузку, и каждый отель точно помогает своему региону ещё и за счёт налоговых поступлений.

Необходима поддержка тем организациям, у которых есть кредитная нагрузка. Нам в этом плане повезло. Мы закрыли последний кредит в октябре 2019 года, но тем компаниям, которые брали кредиты, явно нужна будет поддержка, иначе закрытие или заморозка одного такого объекта по цепочке сократит ещё множество рабочих мест в связанных компаниях.

Что нас ждёт в будущем?

Интересный поворот сюжета будет в мае-июне, если ситуация затянется. Могу лишь высказывать свои догадки.

Крупные компании первое время начнут жестко вести переговоры с гостиницами о снижении стоимости услуг, так как они понимают, что отелям сейчас очень нужны деньги. Уже предвижу письма «дайте скидку 20%, мы вам сразу переведем всю сумму». И думаю многие отельеры по всей стране пойдут на это, так как невыплата зарплаты может привести к серьезным юридическим проблемам. Надеюсь на порядочность компаний, кого ситуация с коронавирусом не так заденет, и что из пандемии все выйдем без тяжелых последствий. Рост стоимости закупки оборудования и рост себестоимости (с учетом падения курса рубля), задержка поставок из других стран. Не скажу, что это большая проблема для нашего отеля, у нас почти всё, что нам нужно, производиться в России, но, уверен, с этой проблемой столкнется множество гостиниц. Это и пересмотр условий договоров, поиск новых поставщиков. Мы уже сейчас начали поиск всех необходимых нам расходников на территориях ближайших регионов. Появление большего числа ищущих работу (возможно ещё не уволенных). У некоторых отелей я уже увидел вакансии-пустышки, которые позволят быстро прошерстить рынок, когда народ начнет искать себе новое место, если работодатель начнёт подводить. Хорошая идея, кстати, вооружайтесь. Переход людей на удаленную работу повлечет за собой массу последствий, важное для отельеров – это переход части оффлайн-мероприятий в онлайн и развитие навыка людей общаться онлайн по работе, что приведет к снижению числа командировок. Эти изменения, скорее всего, носят долгосрочный характер и навсегда поменяют наше поведение, хочется сказать, что по первичному прогнозу отели из-за этих изменений потеряют в рентабельности примерно 15%. Если ранее средняя окупаемость отелей была в районе 10-12 лет, если проект был удачным, то сейчас этот срок увеличивается до 15 лет.

Что же делать в ближайшие месяцы?

На мой взгляд, необходимо ещё больше автоматизироваться, ещё больше оптимизироваться, выделяться, запоминаться и лучше работать с каждым клиентом.

В скором будущем мы сможем увидеть, как наш мир поменяется после пандемии, например, переход в онлайн многих компаний и бизнес-процессов, взаимодействие по видеосвязи, развитие санитарных норм в обществе.

А пока, ждём деталей по посланию президента, предлагаю не отчаиваться, поддерживать друг друга. Отельеры и рестораторы никогда так не объединялись, как в последнюю неделю. Уверен, мы все преодолеем этот период!

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