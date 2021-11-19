Новосибирские рестораторы собирают подписи за смягчение системы QR-кодов в общепите

Спустя неделю после введения системы QR-кодов в заведения общепита новосибирские рестораторы собирают подписи за смягчение ограничительной меры. Выручка организаций за указанный период времени упала на 50-80%.

Новосибирские рестораторы собирают подписи под коллективным обращением к властям Новосибирской области с просьбой отменить проверку QR-кодов для предприятий общепита с количеством посадочных мест до 100 человек.

Основатель новосибирских ресторанов New Mexicо, «Гриль & Бутыль» Данил Прицкау сообщил «Континенту Сибирь», что меньше чем за сутки документ подписали около сотни представителей отрасли.

«Документ не за отмену, а за равное применение QR-кодов для сферы общественного питания, сферы культуры и гостеприимства. В постановлении для залов, кинотеатров, баз отдыха есть оговорка, что при проведении мероприятий до ста участников QR-коды не применяются», — уточнил Данил Прицкау.

По его словам, прошедшая после введения системы QR-кодов в заведениях общепита неделя показала катастрофические финансовые результаты для бизнеса. Торговая выручка новосибирских предприятий общепита упала на 50-80%, но поддержка отрасли не оказывается.

«Жить в таком режиме ресторанам месяц, кому-то чуть больше. А дальше либо банкротство, либо продажа бизнеса — смена собственников, уход с рынка специалистов. Мы обращаемся не из-за того, что кто-то хочет прибыли — здесь речь идет о выживании», — сказал Данил Прицкау.

По его оценке, ситуация стала тяжелее для отрасли, чем во время лоудауна 2020 года. Если в период локдауна заведения общественного питания могли получить, в частности, скидку или арендные каникулы, собственники шли навстречу арендаторам, то сейчас пандемия коронавируса воспринимается нормой — собственники помещений не готовы идти на встречу в этих вопросах. Введение QR-кодов поставило ресторанный бизнес региона перед прогнозируемыми убытками, которые невозможно покрывать за счет оставшихся оборотов.

«А за счет чего покрывать? Это малый бизнес. Весь общепит живет с оборота. Заработали – потратили: заплатили зарплату, рассчитались с поставщикам и дальше по списку. Велосипед стоит, пока он едет. Стоит ему ехать ниже какой-то скорости – он упадет. Здесь, пожалуй, то же самое. И сейчас эта скорость явно ниже. Когда падение выручки 50-80% — это приговор, причем достаточно быстрый», — уточнил Прицкау.

Напомним, с 12 ноября система QR-кодов начала действовать при посещении предприятий общепита. После введения ограничительной меры правительство Новосибирской области организовало проверки работы общепита, а большинство торговых центров Новосибирска закрыли фуд-корты. Также стоит отметить, что ранее президент союза управляющих ресторанами России, омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов дал советы новосибирским рестораторам по диалогу с властями.