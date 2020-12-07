Основатели траттории «Тесту Место» и кулинарной школы «Кухня за кулисами» Яна Фомина и Анастасия Спирина откроют в декабре новый ресторанный проект — Poke Top, а также школу танцев Latina Top. Оба заведения будут располагаться в особняке на Максима Горького, где ранее находился бар «Пряник».

Основой меню Poke Top, как следует из названия, будет являться поке. Это блюдо гавайской кухни, которое часто называют блюдом-конструктором, потому что все его компоненты можно сочетать в любом порядке. Основной классического поке являются рис, рыба и соус. Однако сегодня можно встретить самые разные вариации поке, в том числе не только с сырой рыбой, но и, к примеру, с курицей или с замаринованными продуктами. Сегодня это блюдо распространено по всему миру и уже стало популярным в России, в частности в Москве.

«Да, сейчас поке — тренд, но я не считаю, что это временное явление. Это не бургерные, которые были модны вчера и уже не актуальны сегодня. Сегодня под поке понимают абсолютно все. Может использоваться и рыба, и курица, и сырые, и замаринованные продукты. Вы едите это каждый день дома и в ресторанах. Просто в покешных это блюдо подаётся в глубокой тарелке, а в ресторане — на плоской. То есть поке — это не временный тренд, это то, что ели всегда», — отмечает Яна Фомина. Открытие ресторана ожидается в декабре 2020 года.

Помимо Poke Top на площадке особняка будет также запущена школа танцев Latina Top. “Каждый день я решаю сотню задач, интересных и захватывающих. Но иногда выматывающих и сложных. Темп нашей жизни сегодня не дает остановиться и побыть собой. Долгое время я не могла найти способ, который помог бы мне расслабиться и подумать о себе. Настоящим откровением для меня стал танец. Он придает мне уверенности в себе, заряжает позитивными мыслями и перезагружает сознание. В своей школе я хочу поделиться этим удивительным опытом со всеми», — поясняет причину открытия Latina Top Яна Фомина.

В дальнейшем планируется масштабировать оба проекта и развивать их по франшизе, что позволит построить сеть.

Напомним, что Poke Top — не первый ресторанный проект Яны Фоминой и Анастасии Спириной. В 2017 году на улице Некрасова в центральном районе Новосибирска была открыта итальянская траттория «Тесту Место» . По словам Яны Фоминой, несмотря на пандемию, заведение продемонстрировало в 2020 году более высокие показатели, чем годом ранее.

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