Налоговые льготы для пострадавшего от QR-кодов бизнеса планируется ввести в регионе Сибири

Власти Кузбасса планируют ввести налоговые льготы для пострадавшего от системы QR-кодов бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Кузбассе планируют снизить ставку налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) и налога на имущество для бизнеса, потерявшего часть прибыли после введения системы QR-кодов. Инициативу поддержал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Планируем снизить в два раза ставки налога по упрощенной системе налогообложения и налога на имущество организаций для той части бизнеса, которая пострадала от введения QR-кодов. Также мы намерены поддержать владельцев торгово-офисной недвижимости, которые снизили в текущем году арендную плату для своих арендаторов. Они смогут уменьшить размер налога на имущество организаций на сумму снижения аренды, — отметил Сергей Цивилев 6 декабря в ходе видеоконференции с бизнес-сообществом. — Предприниматели, которые уже оплатили эти налоги, смогут уточнить размер обязательств за 2021 год и вернуть из бюджета часть ранее оплаченных средств».

В пресс-службе правительства региона уточнили, что соответствующие изменения в законодательстве рассмотрит парламент Кузбасса на очередной сессии 15 декабря. Меры поддержки коснутся 1, 4 тыс. организаций и почти 2,5 тыс. местных предпринимателей.

В ходе видеоконференции бизнесмены Кузбасса обратились к главе региона с предложением пересмотреть и смягчить систему QR-кодов для некоторых категорий граждан. Инициативы возникли в связи с приближением новогодних праздников и необходимостью организации досуга жителей региона.

В частности, бизнесмены предложили дать возможность молодым людям свободно посещать спортзалы и бассейны, однако сохранить проверку QR-кодов для людей старшего поколения. Уточняется, что такую инициативу также поддержали представители кинотеатров региона.

Кроме того, представители общепита предложили продлить время работы ресторанов и кафе на время праздников с учетом соблюдения QR-контроля посетителей, а также разрешить работу фудкордов не только навынос.

«Губернатор дал поручение своим заместителям детально проработать предложения предпринимателей и обсудить возможность изменений на штабе по охране здоровья населения», — сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

Напомним, новосибирские рестораторы попросили пересмотреть систему QR-кодов в заведениях общественного питания. По их словам, за 10 дней с момента введения ограничительной меры выручка заведений упала от 50% до 70%. По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, решения по снятию ограничений в регионе будут приняты после того, как только новосибирские власти увидят позитивную динамику, связанную со снижением уровня распространения COVID-19.