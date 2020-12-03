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Областной суд отказал в апелляции экс-начальнице новосибирских участковых
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Пресс-секретаря бердской мэрии не накажут за избиение журналиста
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Новосибирские власти выбирают подрядчика для реконструкции кинотеатра «Пионер» под «Театр Афанасьева»
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Два отеля и кинотеатр в Новосибирске могут оштрафовать за несоблюдение «коронавирусных» предписаний
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Учеников новосибирских школ возвращают за парты
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Новосибирский НИИ туберкулёза расскажет о новых возможностях диагностики заболевания
18:59
Экс-начальника райотдела полиции в Новосибирске приговорили к условному сроку за взятки
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Арбитраж наложил запрет на продажу имущественного комплекса новосибирского «Сибсельмаша»
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В новосибирском минздраве прокомментировали несчастные случаи с пациентами «ковидных» госпиталей
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Мэр Бердска Евгений Шестернин заявил о намерении идти на переназначение
16:09
Экс-глава иркутского минздрава арестована на два месяца
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Бывший иркутский транспортный прокурор попал под уголовное дело — СМИ
Сооснователь компании iway
Культурный обозреватель
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
Психоаналитик, специалист по групповым процессам, психодинамический коуч
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