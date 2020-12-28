Представители региональных деловых и властных кругов поделились с «Континентом Сибирь» своим мнением относительно итогов уходящего года и наиболее запоминающихся событий, а также рассказали о своих ожиданиях от 2021 года.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области

— Уходящий год для Новосибирской области – как и для всей страны – стал временем вызовов и испытаний. Мы учились жить, работать, реализовывать важные для развития региона проекты в новых экстремальных условиях.

Была разработана целая линейка мероприятий по поддержке предприятий и жителей области. Благодаря всему комплексу мер ключевые отрасли экономики региона практически не прекращали свою работу, знаковые проекты – ледовая арена, четвертый мост, Академгородок 2.0 – реализуются в соответствии с планами.

Осенью был открыт крупный спортивный объект – Региональный центр волейбола. Досрочно введен в эксплуатацию долгожданный областной перинатальный центр. Продолжается работа по национальным проектам, строятся дороги, школы, детские сады, ФАПы, поликлиники, дома культуры.

Сегодня можно сказать, что и Новосибирская область, и её жители достойно выдержали все испытания, выпавшие в 2020 году. Каким бы непростым не был уходящий год, он сделал нас сильнее. Давайте сохраним то хорошее, что он смог нам дать, оставим позади проблемы и сложности, продолжим идти вперед, смотреть в будущее с осторожным, но обоснованным оптимизмом.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска

— В уходящем году мы жили совершенно иначе, не так как всегда. Но несмотря на трудности, вместе мы сделали много. Одной из главных задач уходящего года стала подготовка к Молодёжному чемпионату мира по хоккею – 2023 Полным ходом идёт строительство станции метро «Спортивная», реконструкция площади им. Лыщинского, дорог и развязок, которые будут обеспечивать доступность к новой ледовой арене на берегу Оби.

В этом году мы продолжили работу по обустройству общественных пространств и дворовых территорий. Обновленным встретил 75-й День Победы Монумент Славы. Начались работы по благоустройству сквера за оперным театром. Завершён первый этап благоустройства Затулинского дисперсного парка – уникального проекта, который в перспективе должен связать в единое пространство зелёные зоны Затулинского жилмассива.

В Новосибирске благоустроено почти 300 придомовых территорий. В 2020 году мы выполнили заявленные планы по развитию социальной инфраструктуры – построены 10 детских садов, введены в эксплуатацию две школы в отдалённых микрорайонах и пристройка к городскому лицею № 130.

Через несколько дней 2020 год станет историей. Пусть вместе с ним уйдут все беды, с которыми нам пришлось столкнуться в этот невероятно сложный период, позади останутся невзгоды и горести. Я всем сердцем желаю, чтобы в наступающем году вы знали лишь радость и удачу, а если и плакали – то только от счастья. Я желаю вам крепкого здоровья – это сейчас главное!

Иван Шмидт, министр строительства Новосибирской области

– Год был непростым. Но при этом нам есть, что отметить и чем гордиться. Есть крупные инфраструктурные проекты, которые мы закончили – крупнейший за Уралом региональный центр волейбола, который может одновременно принимать более 5,5 тысяч зрителей, Перинатальный центр на 213 коек. Есть объекты, строительство которых продолжается – самый знаковый из них, безусловно, многофункциональная ледовая арена. Помимо этого, у нас очень неплохие показатели по вводу жилья. Планку не только не уронили, но по итогам года сдадим, может быть, даже больше квадратных метров. И это несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, и изменения в правилах игры для строительного комплекса. Радует, что переход на проектное финансирование и счета эскроу идет без болезненных эксцессов. Если в начале 2020 года 80% строительных компаний работали по старым правилам, то к концу года соотношение стало примерно 50 на 50.

Еще уходящий год запомнился эксклюзивными стройками. К концу года у нас будет введено беспрецедентное количество объектов первичного медицинского звена в районах области – две амбулатории и 34 ФАПа. В отрасли образования также высокие показатели – 19 детских садов и пять школ, почти все – на 1 100 мест. Это рекордный показатель, такого не было никогда.

Новосибирская область участвует во всех федеральных программах, благодаря чему строим детские сады, школы и другую социальную инфраструктуру. И главное – мы подготовили задел для реализации крупных инфраструктурных объектов. В 2021 году совместно с Минстроем РФ приступим к строительству детского реабилитационного центра для детей от 0 до 16 лет и инфекционной больницы на 500 мест.

И еще один важный момент. Этот год запомнился тем, что строители в тяжелое для экономики региона время думали не только о себе, но и о других. Один из примеров: в свой профессиональный праздник строители поздравляли не своих коллег, а собрались и оказали значительную поддержку врачам, которые борются с COVID-19.

Этот год показал, что в тяжелых условиях мы можем перегруппироваться, можем сплотиться и выполнить поставленные задачи. Новосибирская область показала себя не только лидером в СФО, но и вошла в десятку лучших регионов по объему и качеству строительства. Наши лучшие практики по решению проблем обманутых дольщиков, совершенствование местного законодательства по поддержке строительного комплекса взяли на вооружение многие регионы России.

Нас уже не страшат изменения в законодательстве, мы быстро адаптируемся к новым условиям, находим возможности.

В этом году мы довольно плодотворно работали с федеральным центром, не только с профильным министерством, но и с другими ведомствами. Важно, что федеральный центр начал слушать регионы, начал снижать документальную нагрузку на строительный комплекс в части сокращения и упрощения процедур и норм. Это в комплексе, в том числе, ведет к ускорению, собственно, стройки, мы будем быстрее сдавать объекты.

В 2021 году важно не уронить темпы, которые у нас есть. Задачи перед нами стоят серьезные. Это и ввод жилья, и крупные инфраструктурные проекты, грядет строительство семи поликлиник в Новосибирске. Продолжим программу по возведению служебного жилья, переформатируем работу по программе строительства жилья для детей-сирот.

Есть в планах изменения в структуре работы нашего министерства. Возможно создание института развития. Нам необходимо осваивать новые территории, чтобы выполнить указ президента РФ в части увеличения строительства жилья. Поэтому работаем с федеральным центром по передаче земельных участков, оснащению их инженерными коммуникациями, по привлечению для этих целей средств федерального центра. Кроме того, продолжим ипотечную программу как федеральную, так и региональную, будем предоставлять наши ипотечные продукты для социально незащищенных категорий граждан.

Ирина Гущина, эксперт рынка недвижимости (г. Новосибирск)

– Уходящий год был наполнен разными событиями, развитие которых предугадать было очень сложно. В связи с пандемией, скачком курса доллара и снижением цены на нефть сценарии развития рынка жилой недвижимости в 2020-м были не совсем оптимистичными. Но несмотря на все прогнозы и внешние экономические факторы, в целом уходящий год стал позитивным и активным для застройщиков. В 2020-м был зафиксирован неожиданно высокий потребительский спрос на новостройки, который простимулировала и поддержала субсидированная ипотечная ставка под 6,5%. Произошел и существенный рост цен за квадратный метр, но он не отразился на снижении общего объема сделок.

Достижение 2020 года – мы заняли первое место по продажам строящегося жилья в Новосибирске (по данным ЕРЗ). Это стало возможным благодаря слаженной работе сильной и профессиональной команды.

2020-й, прежде всего, научил нас ценить здоровье, прислушиваться к себе, больше проводить времени со своей семьей и близкими людьми, а также жить здесь и сейчас.

Каждый год я подвожу итоги и ставлю цели. Ожидание от 2021-го – достижение поставленных целей как в бизнесе, так и в личной жизни. Надеюсь, все получится!

Максим Поправко, директор новосибирского филиала страховой компании «Югория»

— 2020 год оказался чрезвычайно богатым на испытания, и я подозреваю, что за новогодним столом будет популярным конкурс: кто вспомнит больше потрясений, которые обрушились на планету, общество, экономику, судьбы людей… Многие события и тенденции будут, безусловно, иметь устойчивое влияние и впредь: от работы на удаленке и дистанционного обучения до переоценки стратегии развития системы здравоохранения.

В профессиональном плане я еще раз убедился в решающей роли коллектива в устойчивости к любым вызовам. На мой взгляд, страховая отрасль избежала катастрофичных последствий. Более того, наш филиал продолжал искать и находить возможности для развития: с точки зрения и расширения географии присутствия, и запуска новых продуктов в нашем регионе. А еще у «Югории» появился новый современный логотип, и это очень символично. Компания движется вперед.

В личном плане перенесенный ковид существенно подкорректировал взгляд на многие вещи. Тезис о том, что «человек смертен, причем смертен внезапно», перестал быть только цитатой классика. Полагаю, что многие переболевшие солидарны со мной.

Тезис о том, что «человек смертен, причем смертен внезапно», перестал быть только цитатой классика

Чего я жду от 2021 года, помимо вторжения инопланетян? Точно не жду чудесного избавления от последствий 2020-го. Тем не менее уверен, что общество проявит достаточную пластичность, окончательно приспособится к новым реалиям, и мы избежим каких-то тектонических сдвигов.

Страховую отрасль ждет дальнейшая консолидация отечественных игроков. Рынок станет доступен для иностранных страховщиков в части открытия здесь своих филиалов. Это новые технологии, процессы, продукты… Вопрос только в том, насколько мы будем интересны для иностранцев. Санкции оставим за скобками. На текущий момент опыт работы зарубежных коллег рано признавать широко успешным. Посмотрим, как будут сбываться прогнозы, что цифровизация снесет многие профессии в архив. Пока страхование остается человеческой профессией.

Думаю, что трагические события, источником которых стала пандемия, и которые коснулись в той или иной степени очень многих, сделают людей и общество в целом терпимее и внимательнее. В общем, будем верить в хорошее и вместе делать мир лучше.

Наталья Ильина, совладелец ресторана «Библиотека», ресторанный консультант:

— 2020-й стал для меня интереснейшим годом, хоть и несколько утомил.

Трудозатраты были несравнимы с результатом. Хотя что это я — если твой бизнес выжил в 2020-м, это уже отличный результат!

Еще мне наконец удалось почувствовать мощнейшую отдачу всех тех добрых дел, которые мы как ресторан «Библиотека» всегда совершали по отношению к своим гостям. Именно в пандемию огромное количество заказов было заказами поддержки от наших постоянных гостей, а не просто чьими-то обедами и ужинами. И конечно, огромная часть этих заказов была от моих друзей. И я вместе с нашей командой, которую удалось сохранить, это очень чувствовала. У нас даже появилась такая характеристика гостя: «Он тот, кто поддерживал нас в пандемию».

Главным уроком-2020 стало для меня классическое «Делай что должно, и будь что будет»

Я всегда буду благодарна всем, кто помог. Чего только стоил флешмоб #наташанереви в «Инстаграме» или мой день рождения, который я провела на доставках заказов, попивая просекко с дюжиной гостей, сделавших заказы, чтобы поздравить меня таким образом.

В любом случае, главным уроком-2020 стало для меня классическое «Делай что должно, и будь что будет».

А еще — формируй хотя бы небольшую подушку безопасности, ведь что будет завтра, нам совершенно неведомо.

Ну и, глядя на все происходящее, я морально готовлюсь аккуратно войти в 2021-й. Знаете, я думаю, что в грядущем году все будет не менее интересно, поэтому для меня главное — войти в поток и плыть, с интересом озираясь по сторонам и не уставая удивляться происходящему. Так мне почему-то кажется. Чего и всем желаю. И все же, 2021-й, пожалуйста, можно полегче, а?..

Кирилл Покровский, директор по развитию ГК «КПД-Газстрой»

— Несмотря на всю его своеобразность, нельзя сказать, что этот год для строителей был сложнее предыдущих лет. Строительная отрасль, пожалуй, одна из немногих не претерпела серьезных катаклизмов. Строительные компании как градообразующие предприятия получили государственную поддержку. Серьезную помощь оказало сначала введение, а потом и продление льготных ставок по ипотеке.

Что касается нашей компании, в этом году мы зашли сразу в несколько новых проектов. В активной фазе строительства наш новый флагманский объект — ЖК «Одесса», который концептуально отличается от нашей традиционной модели бизнеса — панельного домостроения. Кроме того, мы провели модернизацию производства, благодаря чему компания переходит на новую серию. Это будут 18-этажные дома с интересной квартирографией, безусловно, соответствующей новым строительным тенденциям.

В 2020 году наша компания пересмотрела концепцию развития микрорайона «Чистая слобода». Теперь мы строим дома в сегменте, условно назовем, «эконом++». Это закрытые, благоустроенные дворовые территории, усовершенствованные места общего пользования, интересные фасады, интересные дизайнерские решения. Новые очереди, которые мы сдаем, заметно отличаются от предыдущих. Плюс в этом году запустили вторую очередь улицы Титова и соединили ее с Порт-Артурской, что положительно сказывается на развитии социальной инфраструктуры и транспортной доступности микрорайона.

Приступили к воплощению нового интересного проекта на правом берегу, в районе улицы Тайгинская. Это будет микрорайон с собственным озером. Уже отработали строительные, дизайнерские и маркетинговые решения.

Поэтому в наступающем году мы планируем сохранить темпы развития и производственные показатели, изучать новые возможности, изыскивать новые ресурсы и, наверное, быть более креативными.

Для меня лично 2020 год стал годом открытия новых маршрутов для путешествия внутри страны. Посетил места, о которых много слышал, но не бывал ранее. Например, труднодоступные точки Горного Алтая.

Данил Соловьев, основатель сети станций постгарантийного обслуживания Fit Service

— Этот год стал для нас испытанием, как и для всего бизнеса в России. Когда случился резкий локдаун, мы все попали в сложную ситуацию и не знали, что с нами будет в ближайшем времени. Мы понесли минимальные потери, но не выполнили план по открытию станций в силу того, что инвестиционные возможности наших партнеров сильно упали. Из запланированных открытий 50–60 станций открыли только 24. При этом выполнили план по доходам и выручке сети. Мы связываем этот рост с изменением потребления автосервисных услуг. Клиенты, которые раньше обслуживались у дилера, из-за закрытия дилерских станций начали пользоваться услугами сегмента сетевых сервисов. Из-за роста курса доллара и падения доходов населения те, кто раньше обслуживался у дилера, стали экономить и перешли в следующий ценовой сегмент, т. е. сетевые автосервисы. Даже после открытия дилеров. В целом это дало нам большой рост среднего чека, приток платежеспособных клиентов и рост продаж автозапчастей. Можно сказать, что для нас этот год был хорошим. Возможно, не случись пандемии, мы бы выросли больше. Тем не менее по итогам года мы приросли на 32% по отношению к прошлому году по выручке.

Какой главный урок мы вынесли из 2020 года? В любом, даже падающем бизнесе, можно расти. Как бы ни падала экономика, как бы ни падал твой сегмент рынка, все равно среди компаний этого сегмента найдется компания, которая даже в кризис будет расти. В этом году мы стали этой компанией, которая при падении рынка в целом росла. Поэтому в любой ситуации нужно понимать, что кризис — это время возможностей, и нужно всегда искать новые способы привлечения аудитории.

Какой главный урок мы вынесли из 2020 года? В любом, даже падающем бизнесе, можно расти

Раньше многие относились к автосервисам так, что мы просто занимаемся ремонтом автомобилей. В этом году стало очевидно, что автосервис — это социально значимая отрасль. От нашей работы зависит, успеет ли приехать скорая, приедут ли на вызов пожарные или полиция, смогут ли работать коммунальные службы. Ярким примером стало то, что в первые дни ввели запрет на работу многих предприятий. Автосервисная же отрасль была признана социально значимой и была исключена из перечня тех, кому запрещено работать.

Какие ожидания мы возлагаем на 2021 год? Конечно, мы не ожидаем какого-то чуда или большого роста. Считаем, что тенденция роста среднего пробега сохранится. Люди продолжат больше использовать личный автомобиль, чем в 2019 году, поскольку для них это безопасность передвижения. В следующем году мы планируем вырасти на 25–27%, но не ожидаем какого-то пика. Трудности в экономике сохранятся, и люди продолжат экономить, так как доходы населения сильно упали.

Елена Бондаренко, генеральный директор «РРК-Сибирь»

— Для нас 2020 год стал результативным: мы запустили новый бренд консервированных мясных продуктов «Сила», а также новые для себя ассортиментные позиции. Это и линейка замороженных полуфабрикатов, и ассорти гриль, и маринованная баранья нога, и, конечно, консервированные утиные ножки «Конфи». Также в этом году мы плотно занимались направлением СТМ — контрактным производством консервированных продуктов для торговых сетей и сторонних мясопереработчиков для последующей реализации под их брендами.

Уходящий год был крайне неординарным — мы наблюдали как резкое падение спроса, так и стремительный рост. Такие «качели» спроса мотивировали нас более комплексно исследовать своего потребителя — как он живет, как меняет свою жизнь, как заказывает продукты. Например, весной потребители стали реже ходить магазины и начали закупать впрок, что привело к росту продаж. Все чаще люди стали оформлять заказы через интернет, поэтому онлайн-продвижение стало работать эффективнее. Кроме того, потребители стали более требовательными к продукту и по цене, и по качеству, потому что во время пандемии имели возможности попробовать продукты разных производителей и сформировать свой «рейтинг». Поэтому мы еще раз убедились в важности делать ставку на качество продукта.

Безусловно, нам нужно было приспосабливаться к пандемии. Удостоверившись в возможности поработать на удаленке, мы все же вернулись в офис, так как для нашей команды важны атмосфера и настрой. Благодаря противоэпидемическим мерам, которые мы применяли, в нашей компании не было большого количества заболевших — эта цифра не превышала и трети, а на заводе ковидом вообще переболели единицы. С учетом экономической ситуации нами была проведена большая работа по снижению издержек. Задачей было сохранить текущую конфигурацию бизнеса и в первую очередь персонал. Не удалось обойтись без снижения зарплат, но такая вынужденная мера была воспринята с пониманием, и нам удалось сохранить всю команду.

По ощущениям, работы в этом году стало примерно в два раза больше. Привычные процессы стали более сложными — от переговорных кампаний до отработки новых продуктов. Но настрой у всех был боевой и оптимистичный.

В 2021 году мы для себя поставили цель прирасти и в ассортименте, и объемах. Уже в I квартале 2021 года мы анонсируем новые продукты под брендом «Сила» и несколькими суббрендами. Мы зарегистрировали бренд «Печенеги», к которому проявляли активный интерес СМИ после слов президента в марте 2020 года. Уже весной мы выведем на рынок продукт под этой маркой. Поэтому делаем ставку только на дальнейшее развитие. Других вариантов у нас нет.

Дарья Покровская, директор сети салонов тайского массажа «Оазис-спа»

— 2020 год был очень ярким и насыщенным! Это первый мой год жизни в Москве, реализация мечты — первый салон «Оазис-спа» в столице России, много новых интересных людей и событий.

Безусловно, это было очень непростое время для запуска нового проекта. Первый год работы на высококонкурентом рынке, новая команда, специфика города, пандемия. Еще многое предстоит сделать.

Если говорить про Новосибирск, то 2020 год дал опыт управления бизнесом на расстоянии. Благодарность моей лучшей команде сейчас!

Главный урок 2020 года для меня состоял в том, что самое ценное — это здоровье и человеческие отношения, больше любви и легкости во всем. В любых условиях есть то, что необходимо для развития. А пандемия в том числе поспособствовала очищению пространства и окружения, ценности настоящих людей.

Каковы мои ожидания на 2021 год? Относительно личного — целей много. Относительно бизнеса — стабильность и дальнейшее развитие.

Екатерина Савицкая, генеральный директор сети «Мульти Клиник Томск»

— 2020-й был пропитан темой пандемии, это наложило свой отпечаток на все бизнесы. Мы научились принимать решения максимально оперативно, стали еще более гибкими и стрессоустойчивыми!

Основной навык, который мы выработали в 2020 году, — работать на опережение, в своих решениях руководствоваться потребностью пациентов, становиться все более и более «сервисными». Сектор платной медицины сыграл большую и важную роль в этом году.

Наша цель — предоставление всесторонней качественной медицинской помощи. Независимо от обстоятельств, мы к ней идем из года в год.

Юрий Шиян, основатель омской сети «Шаурмастер», амбассадор проекта «Мой Бизнес» и бизнес-клуба Momentum

— Я не буду говорить о том, что год был тяжелым, ведь глупо называть его таким человеку, который помнит рассказы своих бабушек и дедушек о войне. Нас всего-навсего вежливо попросили не выходить из дома. Да, многие из нас что-то потеряли, но мы сыты, одеты и здоровы. Год как год, просто чуть необычный, он точно войдет в жизнь каждого из нас как один из самых запоминающихся.

Если говорить о бизнесовой стороне вопроса, то любые плюсы и достижения перечеркиваются большой потерей для нашей компании — коронавирус отнял у нас ключевого человека в команде, замену которому мы не найдем и искать не будем.

Главный урок 2020 года давно придуман: в войне готовься к миру, в мире — к войне. Бизнесы должны быть готовы в любой момент развернуться на 180 градусов, иметь запас прочности, а также минимально забюрократизированную систему принятия решений.

На 2021 год возлагаю появление новых возможностей, поскольку рынок станет значительно свободнее — вымрет огромное количество юнитов малого бизнеса, которое не потянет отмену ЕНВД, фискализацию и маркировку отдельных видов товаров.

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