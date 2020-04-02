В условиях вынужденной самоизоляции перед большинством предприятий региона встал вопрос о наиболее эффективном и безболезненном переходе на удаленный режим работы. Своим опытом в этом вопросе с читателями «Континента Сибирь» поделился генеральный директор новосибирской компании ITConstruct Роман Петров.

Говоря о переходе на удаленный режим работы важно понимать, что существует большая разница в организации этого процесса в зависимости от размера компании. В рассматриваемом примере речь идет о компании ITConstruct, в которой работает чуть больше 30 человек. На сегодня эта организация является одним из крупнейших веб-разработчиков региона. Среди ее основных направлений — разработка сайтов на платформе «1С-Битрикс», внедрение «Битрикс24» и CRM, техподдержка.

«На первый взгляд, для перехода на удаленный режим работы у нас было готово практически всё. CRM-система — есть. Портал с системой постановки, контроля задач, биллингом — есть. Возможность подключаться и работать из дома — есть. Система электронного документооборота с клиентами — подключена. Телефония для отдела продаж — подключена. Казалось бы, иди и работай. Но не все так просто», — рассказывает генеральный директор ITConstruct Роман Петров.

По его словам, было несколько ключевых факторов, которые затруднили переход на удаленный режим работы. Во-первых, в компании очень много было завязано на локальных ресурсах. В частности у компании свой внутренний файловый сервер, сетевые диски которого доступны из локальной сети. Учетная система тоже была доступна из локальной сети. Внутри были и серверы разработки (хотя при этом они были доступны извне).

Во-вторых, далеко не у всех сотрудников дома оказались адекватные компьютеры. В-третьих, за 15 лет работы у компании накопилось несколько телефонных линий, не все из которых подключены к CRM. «Мы давно хотели обновить АТС, но повода не было — все «выбирали». Думаю, многим это знакомо. И основной городской номер приходил на старую аналоговую АТС», — рассказывает Роман Петров.

Эти вопросы нужно было решить. В компании реализовали переход в два этапа. Вначале приняли решение о формате работы. Выбрали режим — оставить в офисе включенными все компьютеры и подключаться к ним дистанционно через удаленный рабочий стол. Это позволило снять вопросы о доступе к локальным ресурсам, защите файлов антивирусом и наличия собственной техники дома. Удаленный рабочий стол не требует ресурсов на домашнем компьютере и работает на самом слабом оборудовании.

Мы давно хотели обновить АТС, но повода не было — все «выбирали»

Затем в ITConstruct наметили план перехода. 26-27 марта в компании составили список для перехода, раздали необходимое дополнительное оборудование. «Здесь очень сильно помог системный подход исполнительного директора (Евгения Стахова) и других сотрудников — за пару прошедших недель Евгений из встречающихся в интернете статей годный чек-лист для перехода. 28-29 марта мы проверили подключение из дома всех сотрудников. 30-31 марта до введения карантина в офисе были дежурные — те, кто до работы ходил пешком. Остальные работали из дома, отлаживали процесс. И вот уже с 1 апреля все работают удаленно», — подводит итог Роман Петров.

Отдельного рассмотрения заслуживает тема телефонии. Если опираться на информацию самих поставщиков этих услуг, то на первый взгляд, все предельно просто. Нужно лишь выбрать оператора, подключить облачную АТС и дальше спокойной работать на ней. «И действительно, это так и работает. Но при одном условии: если раньше у вас не было ничего. Мы сами — образец такого клиента. За 15 лет у нас образовалось несколько номеров «Ростелекома», МТТ, сотовые, собственная (уже полумертвая) аналоговая АТС, и служебные мобильные «МегаФона». Надо сказать, что попытку разрубить этот гордиев узел я предпринимал несколько раз. Каждый раз сделать это мешал знаменитый анекдот «Наш кот сыт»», — рассказывает Роман Петров.

По его словам, первый подход закончился сохранением всех имеющихся номеров и покупкой мобильных с «МегаФоном» и подключением всего отдела продаж на «МегаФон» с интеграцией с CRM. Второй подход был осенью 2019 года и закончился желанием купить IP АТС, что в итоге не было реализовано из-за высокой цены вопроса. Третий подход случился в условиях пандемии коронавируса, и именно он стал удачным.

Внедрение CRM буксует именно из-за телефонии

«Мы просто взяли и выбрали из имеющихся операторов тот, которого можно было подключить как можно быстрее и дешевле. У «МегаФона» каждый внутренний номер стоил 300 рублей и требовал сим-карту. На мой взгляд, это оправдано для отдела продаж, но неоправданно для офисных сотрудников. Там нужен просто внутренний номер. Поэтому дальше выбор был из МТТ и «Ростелекома». Стоимость была одинакова, но на МТТ мы уже платили за АТС, и, собственно, ее и подключили. А «Ростелеком» поставили в безусловную переадресацию. Всем сотрудникам выделили внутренний номер, на телефоны поставили «софтфон» (software telephone — программный телефон). Номера на сайте поменяли на актуальные. Вот так экстра-ситуации позволяют решить затянувшиеся проблемы», — делает вывод Роман Петров.

Он также отмечает, что по его опыту часто внедрение CRM буксует именно из-за телефонии. «Если сейчас для вас это критично, то хороший вариант — просто взять новую телефонию, а старую переадресовать. Иначе можно не дожить до внедрения», — советует собеседник «Континента Сибирь». По его словам, на сегодня компания продолжат нормально работать в удаленном режиме.

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