На этой неделе, с 13 июля, в Новосибирске открыли двери все торговые центры. Правда, без фудкортов, кинозалов и детских игровых площадок. «Континент Сибирь» узнал, как ТЦ пережили три месяца простоя, и что предшествовало возобновлению их работы.

Убытки по осени считают

Торговые центры, если оставить за скобками ресторанный бизнес, которому пока разрешили работать только в лайт-формате в виде летников и уличных кафе и сферу развлечений (кино, театры и т.п.), пожалуй, больше других пострадали от введения ограничительных мер из-за угрозы пандемии. При этом большинство крупных ТЦ повели себя в последние три месяца вынужденного простоя, как одни из самых лояльных арендодателей.

Как рассказывал «Континент Сибирь», торговые центры «Сан Сити», «Ройял парк», «МЕГА Новосибирск» и «Галерея Новосибирск» предложили арендаторам приемлемые для них условия – предоставляли арендные каникулы на период приостановки коммерческой деятельности, за исключением платы за коммунальные услуги. Тем арендаторам, кто частично (работа на доставку) возобновлял свою деятельность, делали скидки по аренде. Были проблемы во взаимоотношениях между арендаторами и ТВК «Калейдоскоп», но и они были урегулированы. Правда, с некоторыми арендодателями, такими как ЗАО «Труд» (ТОЦ «Манхеттен», ТЦ «Москва», ТЦ «Флагман») договориться не удалось. По словам сопредседателя новосибирского отделения «Опора России» Виктора Остахова, дело дошло до суда. Сегодня из трех исков арендаторов к ЗАО «Труд», рассматриваемых в суде, по двум достигнуты мировые соглашения, и эта компания, в конце концов, пошла навстречу и снизила арендные ставки.

Об убытках торговых центров можно судить, например, по растиражированному в СМИ пресс-релизу ТРЦ «Аура». По итогам апреля и мая выплаты по банковским кредитам ТРЦ составили более 92 миллионов рублей, ещё 21,6 миллиона рублей — это расходы на управление торговым центром, 15,5 миллиона были затрачены на эксплуатацию объекта (клининг, охрана, обслуживание инженерных систем). Расходы на коммунальные услуги по итогам двух месяцев превысили 7,2 миллиона, а расходы на фонд оплаты труда — 7,7 миллиона рублей.

Торговый центр сообщал, что «размер упущенной прибыли по итогам двух месяцев составил 197 миллионов, а по итогам июня потери могут составить до 300 миллионов рублей».

Как рассказала «Континенту Сибирь» руководитель отдела маркетинга и рекламы ООО «Торговый квартал – Новосибирск» Татьяна Козловцева, на период приостановки коммерческой деятельности ТЦ «Сибирский молл» освободил арендаторов от уплаты фиксированной части арендной платы, исполняя предписания действующего законодательства. «В среднем по итогу двух месяцев (апрель-май 2020 г) выручка ТРЦ не превышает 20% от прошлогодних показателей, после проведения перерасчёта за июнь показатель будет еще ниже. Кроме того, выручка ТРЦ также зависит от объемов продаж арендаторов, и чем дольше будут длиться ограничения, тем труднее и дольше будет период возвращения к прежним объемам. Поэтому говорить о масштабах потерь можно будет только спустя полгода-год после снятия ограничений», – отметила представитель ТЦ.

В Ingka Centres в России («МЕГА») «Континенту Сибирь» сообщили, что ТЦ «МЕГА Новосибирск» не взимает арендную плату и сервисный сбор с арендаторов, которые закрылись на период пандемии в соответствии с распоряжениями властей. «Сейчас преждевременно оценивать влияние распространения коронавируса на наш бизнес, в настоящее время все партнеры «МЕГИ Новосибирск» продолжают работу с нами», – рассказала пресс-служба компании.

Торгово-развлекательные центры, такие как «Галерея Новосибирск» и «Сан Сити» не стали комментировать «Континенту Сибирь» свое финансовое положение. Между тем, 13 июля Российский совет торговых центров (РСТЦ) предупредил, если правительство не отсрочит уплату налогов за 2020 год, в России закроется четверть торговых центров. «Доходов фактически нет, продажам еще предстоит восстановиться. Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а рассмотрения всех предложений о поддержке отрасли неизменно завершаются отказами. Все приходящие от арендаторов платежи, а это ориентировочно 10–20% от показателей предыдущего года, направляются на поддержание объектов в рабочем состоянии», – цитирует управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского интернет-издание The Bell.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, все торговые центры Новосибирской области прошли период временной приостановки деятельности, ни один не закрылся. По его мнению, этому способствовали меры поддержки для малого и среднего бизнеса, предложенные как на федеральном, так и региональном уровне. «Торговля непродовольственными товарами признана пострадавшей отраслью. Мы на региональном уровне также делаем все возможное, чтобы поддержать, в том числе, торговые центры. Например, сроки оплаты налога на имущество за первый и второй кварталы этого года перенесли на следующий год. Кроме того, есть возможности для финансового маневра. Наш региональный фонд микрофинансирования дополнительно получил из федерального бюджета 214 млн рублей для микрозаймов без залога, на пополнение оборотных средств. Более 60 предпринимателей уже обратилось за такого рода поддержкой. Плюс наш гарантийный фонд, капитализация которого увеличилась до 2 миллиардов 100 миллионов рублей, предприниматели берут кредиты под гарантии и поручительство фонда на свои нужды», – рассказал министр на пресс-конференции 14 июля.

От переговоров – к делу

Несмотря на то, что решающее слово о снятии ограничений за Роспотребнадзором, можно сделать вывод, что активное отстаивание права на работу со стороны предпринимательского сообщества тоже принесло свои плоды. Руководители ТЦ за эти три пандемических месяца направили несколько обращений в адрес полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, председателя Заксобрания региона Андрея Шимкива. Составили обращение к губернатору и арендаторы ТЦ.

По словам Татьяны Козловцевой, руководство ТЦ «Сибирский молл» вместе с другими торговыми центрами Новосибирска неоднократно обращались к правительству Новосибирской области. Под аргументами в пользу открытия поставили подписи 4,5 тысячи сотрудников торговых центров Новосибирска.

«В условиях возобновления работы магазинов непродовольственных товаров, имеющих отдельный наружный вход, продовольственных и непродовольственных рынков, музеев, зоопарка и летних веранд, продление ограничительных мер только в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в ТЦ, выглядело как ущемление прав по сравнению с правами иных предпринимателей, осуществляющих аналогичную деятельность вне пределов торговых центров», – отметила представитель ТЦ.

Исполнительный директор ТРЦ «Аура» Евгений Головчан, также комментируя «Континенту Сибирь» ситуацию перед разрешением возобновить работу ТЦ, рассказал, что «деловое сообщество города, обеспокоенное критической ситуацией, сложившейся в торговой отрасли, неоднократно обращалось к руководству региона с просьбой о принятии соответствующих мер и поддержке».

«Крупнейшие торговые центры Новосибирской области обращались к правительству Новосибирской области с просьбой предоставить отсрочку по уплате налога на имущество и налогу на землю, предприниматели, ведущие свою деятельность на территории ТРЦ, просили руководство области снять ограничения и позволить возобновить работу при условии выполнения всех требований по эпидемиологической безопасности. К счастью, бизнес-сообщество было услышано, и работа торговых центров была возобновлена на этой неделе. Для этого была проделана большая работа со стороны всех заинтересованных организаций», – сообщил Евгений Головчан.

К решению проблемы подключились ассоциации предпринимателей. По словам Виктора Остахова, региональный Центр антикризисной поддержки (ЦАП) предпринимателей «Опоры России» совместно с минпромторгом Новосибирской области вырабатывал решения и искал пути выхода. «Была плотная проработка с минпромторгом и представителями ТРЦ всех вопросов, связанных с мерами соблюдения регламентов, которые установил Роспотребнадзор – как распределить потоки покупателей, допустим, кто-то едет на лифте, кто-то на эскалаторе, наличие специальных меток для соблюдения социальной дистанции, как соблюсти предписанное количество покупателей в торговом зале на определенной площади (1 человек на 4 кв. м) и многое другое», – рассказал Виктор Остахов.

По словам Андрея Гончарова, регулярные встречи с предприниматели начались еще в апреле. «Когда эпидемиологическая обстановка, по мнению Роспотребнадзора, позволила приступить к снятию ограничений на работу ТЦ, мы неоднократно встречались с руководителями крупных торговых центров, провели серьезные и конструктивные консультации с участием вице-губернатора Сергея Сёмки и санитарных врачей. Договорились о том, что арендаторы будут безусловно соблюдать все требования Роспотребнадзора», – рассказал министр.

По словам Андрея Гончарова, наиболее активны были представители «Меги Новосибирск», «Галереи Новосибирск». «По большому счету руководители всех крупных ТЦ были активны, потому что за ними стоит большое количество арендаторов», – подчеркнул «Континенту Сибирь» глава регионального минпромторга.

Это подтвердил и Сергей Сёмка: «Все были активны. Зачинщиков и заводил выделить не могу». По его словам, решение об открытии ТЦ было совместным – Роспотребнадзора, правительства Новосибирской области и предпринимателей.

Любопытно, что, несмотря на многочисленные встречи, переговоры и консультации, решение о возобновлении работы для многих руководителей ТЦ стало неожиданностью, а некоторых просто застало врасплох. Торговые центры в понедельник 13 июля в спешном порядке стали готовиться к открытию.

Чтобы посещение торговых центров было безопасным и контролируемым, было принято решение на данный момент ограничить в них работу фудкортов даже на вынос и не открывать развлекательные центры.

«В течение недели будет понятна динамика посещений торговых центров. Будем наблюдать за ситуацией. «Опора России» продолжает собирать обращения предпринимателей. Нам важно считывать барометр делового индекса и, соответственно, готовить переход из ситуации ограниченной работы в полноценный формат», – рассказал Виктор Остахов.

На сегодня в Новосибирске, по данным 2ГИС, функционирует более 150 объектов, обозначенных как торговые центры. По мнению «IDEM/ консультанты торговой недвижимости», к качественным торговым центрам города можно отнести только 19 из них. В ТОП-5 торговых центров Новосибирска по данным экспертов IDEM (в силу их влияния, зоны обслуживания, наличия популярных брендов, общей атмосферы и состава арендаторов) попали: — СТЦ «МЕГА» (Масштаб — суперрегиональный. Общая площадь 130 500 кв.м, торговая площадь 103200 кв.м. Якорные арендаторы – IKEA, Leroy Merlin, АШАН, Детский мир, Глория Джинс, Reserved, Спортмастер, М.Видео, Zara, LC Waikiki, Парковка – 6 500 машиномест) — ТРЦ «Галерея Новосибирск» (Масштаб — региональный. Общая площадь 134 000 кв.м, торговая площадь 54000 кв.м. Якорные арендаторы – Магнит, Семейный, Zara, H & M, O`STIN, Глория Джинс, Adidas, Детский мир, М.Видео. Парковка 1 200 машиномест) — ТРЦ «Аура» (Масштаб — региональный, общая площадь 150 000 кв.м, торговая площадь 62000 кв.м. Якорные арендаторы – О`Кей, H & M, Zara, Bershka, Глория Джинс, Reserved, O`STIN, LC Waikiki, MODIS, Спортмастер, Детский мир. Парковка 2000 машиномест) — ТРЦ «Сибирский Молл» (Масштаб — региональный. Общая площадь 67 000 кв.м, торговая площадь 40000 кв.м. Якорные арендаторы – АШАН, Глория Джинс, М.Видео, Бубль-Гум, Kari, Modis, O’STIN, Zolla, FunDay. Парковка 1 700 машиномест) — ТРК «Ройял Парк» (Масштаб — окружной. Общая площадь 70 000 кв.м, торговая площадь 35000 кв.м. Якорные арендаторы – МЕГАС, JoyFamily, Галамарт, O’Stin, Л’Этуаль, Zolla, М.Видео. Парковка 800 машиномест)

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