Магазин компании ИКЕА в Новосибирске снова откроется 16 июля. Как сообщает пресс-служба компании, в целях профилактики количество покупателей, которые смогут одновременно находиться в магазине, будет ограничено.

«Магазин ИКЕА в Новосибирске возобновляет работу при соблюдении необходимых мер безопасности. Для обеспечения безопасности сотрудников и покупателей количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазине, будет ограничено. Текущая загруженность магазина будет отображаться на сайте компании», — говорится в сообщении ИКЕА.

В компании отмечают, что во вновь открывшемся магазине будут обеспечивать все необходимые меры профилактики. Во-первых, измерение температуры у всех сотрудников перед началом и в конце рабочего дня и обеспечение их средствами индивидуальной защиты. Во-вторых, речь идет о нанесении специальной разметки в 1,5 метра. В-третьих, будет проводиться регулярная дезинфекция всех помещений и предметов, с которыми соприкасаются посетители и сотрудники. В-четвертых, будут установлены защитные перегородки, где это возможно. В-пятых, будет осуществляться предварительная запись на услуги планирования в магазине.

Ресторан, бистро, магазин шведских продуктов, а также детская комната и игровая зона пока остаются закрытыми. Посещение магазинов для покупателей будет возможно только в масках. По возможности, ИКЕА просит оплачивать покупки безналичным способом.

С помощью специально разработанной системы подсчета посетителей будут отслеживаться количество одновременно находящихся в магазине людей и контролироваться соблюдение социальной дистанции. Подобный метод уже используется в новосибирском зоопарке.

Напомним, что на сегодня магазины IKEA в Сибири есть только в Омске и Новосибирске. Магазин в Омске пока временно закрыт.

Решение об открытии торговых центров в Новосибирской области было принято 13 июля.

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