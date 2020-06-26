Новосибирскому бизнесу измерили давление

В индексе «Административное давление – 2020», измеряющем давление на бизнес, Новосибирская область улучшила позиции среди регионов России, переместившись за год с 67 на 29 место. Однако проблем у коммерсантов хватает с избытком – их обсуждали на прошедшей 26 июня встрече бизнес-омбудсмена Бориса Титова с новосибирскими предпринимателями.

На прошедшей в отеле Marriot встрече с представителями новосибирского бизнес-сообщества уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов признался, что в период пандемии институт уполномоченного «работал так, как, наверное, никогда не работал за всю свою историю». Последствия пандемии для бизнеса он сравнил с идеальным штормом, пережить который смог не каждый коммерсант. По оценке бизнес-омбудсмена, как минимум 60 % бизнеса снизили выручку на 30%.

О проблемах, беспокоящих новосибирский бизнес, уполномоченному рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, председатель новосибирского областного отделения организации «Опора России» Сергей Соколов. Меры поддержки для бизнеса власти организовали, однако принципы их доведения до бизнеса вызывают вопросы. Методология привязывания пострадавших отраслей к ОКВЭД, по мнению Сергея Соколова, «никак себя не показала и не отражает действительность». Основным критерием для поддержки, по его мнению, должно быть проседание выручки. Кроме того, он отметил, что в регионе есть факты воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, несколько дел уже ушли в суд. Есть вопросы и к дебиторской задолженности перед коммерсантами за государственные и муниципальные контракты. «Рост дебиторки расстраивает», — констатировал Сергей Соколов.

Как пояснил Борис Титов, работа в рамках ст. 16 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) ведется, но «статья слабенькая». «Доказать прямой умысел чиновника сложно. Если для бизнеса в числе всех административных наказаний штрафы составляют около 80%, для чиновников 80% — это предупреждения», — пояснил бизнес-омбудсмен. Тем не менее, ситуация с административным давлением на бизнес в Новосибирской области не только не ухудшается, а даже улучшается. В индексе «Административное давление – 2020», составленном Институтом экономики роста имени Столыпина, регион перебрался 67 на 29 место. На первом месте индекса с наименьшим давлением контрольных органов на бизнес оказалась Ульяновская область. Напомним, индекс «Административное давление» рассчитывается для 85 субъектов, которые расположены в нем в порядке возрастания давления. Он основан на данных уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных органов федеральных органов власти, минэкономразвития России, Росстата, данных судебной статистики, Федеральной службы судебных приставов, Роструда и данных Единого реестра проверок.

Своя точка зрения на этот счет имелась у президента Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергея Карпекина. «Появилось две категории задач. Первая, это когда сильные (бизнесмены – КС) воюют друг с другом, вовлекая в эти орбиты правоохранительные органы. Сложно понять, как с этим быть, но мы должны обеспечить максимальную законность и открытость. Вторая ситуация, с которой мы тоже достаточно часто сталкиваемся, это когда силовые структуры пытаются «подоить свою корову». Обнаруживают какой-то бизнес интересный и начинают его потихонечку давить. Как показала практика, на региональном уровне сложно что-то решить – правоохранители чувствуют себя достаточно вольготно», — рассказал Сергей Карпекин.

Об отраслевых проблемах уполномоченному рассказал президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» Сергей Максимов, по оценке которого, падение объема перевозок только в апреле составило 40%. «Несмотря на решения федерального правительства, ряд регионов пытались закрывать межрегиональные перевозки. Ситуация продолжает оставаться тяжелой», — констатировал представитель транспортников. По мнению Сергея Максимова, существенной поддержкой отрасли сейчас мог бы стать мораторий на транспортный налог. Регионы могут убрать его самостоятельно, но очень часто федеральный минтранс увязывает субсидии и субвенции с наличием этого налога. «Еще одна проблема – суды с крупными компаниями, вроде «Почты России» или Федеральной грузовой компании. Заявляют, что они системообразующие и отказываются расплачиваться по вступившим в силу судебным решениям. Для системообразующих есть запрет на банкротство, но на взыскание же нет», — рассказал Сергей Максимов. «Возврат долгов по госконтрактам – это вопрос прокуратуры», — ответил ему Борис Титов. Он добавил, что институт уполномоченного знает об этой проблеме и сейчас будет «активно заниматься этими долгами». «Нет никаких оснований, чтобы не платить», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

О бедах малого бизнеса Борису Титову рассказали вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева и ее коллега, председатель Совета предпринимателей Октябрьского района Новосибирска, сопредседатель Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталия Безрученкова. Наталия Кошелева выступала за спасение владельцев и арендаторов нестационарных торговых объектов (НТО), которые боятся закрытия бизнеса из-за реализации проекта «Умная остановка». Наталия Безрученкова попросила поддержать владельцев и арендаторов павильонов, не попавших под пандемийные преференции. Горячая дискуссия на встрече разгорелась после выступления девелопера и вице-президента Федерации рестораторов, отельеров, ритейлеров и шеф-поваров Сибири (ФРиО Сибири) по работе с отельерами Александра Бойко. Бизнесмен доказывал, что предпринятые ограничительные меры несопоставимы с ущербом бизнеса. В качестве примера он привел статистику смертей при родах, пояснив, что при этом никто не запрещает рожать. Не все участники встречи согласились с выступавшим, считая, что он преуменьшает опасность коронавируса. Однако Борис Титов согласился с тем, что многие ограничения не только не эффективны, но и необъяснимы с точки зрения охраны здоровья.

Сложность адекватной оценки некоторых ограничительных мер продемонстрировало выступление представителей ресторанного бизнеса, председателя правления ФРиО Сибири Галины Шеломенцевой и Яны Невской (ресторанно-гостиничный комплекс Nord Castle). «До сих пор не принято решение по выходу из карантина, хотя каждую неделю обещают, что выпустят. Мы не видим предпосылок к тому, чтобы нас держать закрытыми. Лето, много воздуха, как говорит МЧС, вирус по воздуху не передается. Почему не открываются летники, мы не можем понять», — сказала Галина Шеломенцева. По словам Яны Невской, новосибирские рестораторы за пандемию потеряли не 30 % выручки, а все 90%. «Сейчас речь не идет о прибыли, не идет речь о бизнесе. Речь о том, что есть люди, у людей – семьи, кредиты, ипотеки, родители, съемное жилье. Для меня выглядит чудовищно, когда пять моих сотрудников выезжают из своих арендованных квартир и съезжаются в одну для того, чтобы просто выживать», — рассказала Яна Невская. Разрешение на торговлю навынос не стало для новосибирских ресторанов панацеей. Дело в том, что торговать в таком формате они могут только кулинарией, без алкогольных и слабоалкогольных напитков, составляющих до 60% от оборота. По словам рестораторов, непонятной остается ситуация с зарплатными и двухпроцентными кредитами, которые отказываются выдавать юрлицам, сроком существования до года. С учетом частой перерегистрации коммерсантов, такого бизнеса в Новосибирске много. «Шесть банков дают отказ: юридическое лицо существует меньше года. Субсидирование уже закончилось, кредитование у нас никогда не начнется. Как выживать? Власти нас не слышат, к сожалению», — констатировала Яна Невская.

Решение всех звучавших на встрече проблем было очевидным, и Борис Титов его озвучил: нужно снимать ограничения. «С губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым был разговор о том, что надо выходить. Москва уже открыла все рестораны и торговые центры. Индекс в Новосибирске меньше единицы (имеются в виду разработанные Роспотребнадзором коэффициенты коронавируса, служащие основанием для снятия ограничений – «КС»)», — сказал бизнес-омбудсмен.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.