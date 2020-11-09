Коммунисты Забайкалья строят планы по отстранению губернатора Александра Осипова

Читинские коммунисты заявили о намерении отстранить от должности губернатора Забайкалья Александра Осипова. Такое решение они приняли на отчётно-выборной конференции на днях, сообщили в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

По мнению коммунистов, в регионе произошло «значительное усугубление социально-экономического кризиса на фоне пандемии нового коронавируса». Представители партии связывают сложившуюся ситуацию с решениями губернатора Александра Осипова.

В частности, как считают члены региональной КПРФ, из-за отсутствия системной кадровой политики в правительстве Забайкалья увеличилось число чиновников из других регионов, стали часто меняться члены правительства. Всё это, по мнению коммунистов, привело к провалу ряда национальных проектов и коллапсу системы здравоохранения.

«Губернатор не выполнил многих обещаний, данных в ходе предвыборной кампании, препятствует принятию законопроекта «О детях войны». Действующий режим не способен изменить ситуацию и оказался крайне неэффективным и неспособным изменить к лучшему ситуацию в Забайкальском крае, даже в условиях повышенного финансирования из федерального центра. Нам необходимо занять более решительную позицию в борьбе против дальнейшего развала социальной сферы и экономики», — говорится в сообщении читинских коммунистов.

Кроме того, на конференции высказали мнение, что во время выборной кампании губернатора региона в 2019 году финансовые ресурсы Фонда развития Забайкальского края использовались в интересах Осипова – на тот момент он находился на должности врио.

Представители регионального отделения КПРФ заявили, что намерены начать системную работу по отстранению Александра Осипова от должности губернатора. Соответствующий план они поручили разработать бюро читинского городского комитета партии.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов был назначен в 2018 году после заявления об отставке по собственному желанию его предшественницы Натальи Ждановой. До этого Осипов был первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока. Тогда он заявил о намерении реализовать ряд проектов по социально-экономическому развитию региона, в том числе – по освоению нескольких месторождений края. Главой Забайкалья Александр Осипов был избран в 2019 году.

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