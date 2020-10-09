Как стало известно «Континенту Сибирь», основанная в Омске сеть Skuratov Coffee запустит в течение полугода четвертую кофейню в Новосибирске. Она будет располагаться на улице Ленина рядом с «Сыроварней».

Напомним, что сеть Skuratov Coffee была основана Виктором Скуратовым в Омске в 2009 году. Сейчас у Skuratov Coffee более 20 кофеен, 5 из которых находятся в Москве. Компания развивает только собственные заведения, не прибегая к схеме франчайзинга. Одним из инвесторов сети является крупный омский предприниматель, ритейлер, основатель сети «Низкоцен» Виктор Шкуренко. Как пояснял в интервью «Континенту Сибирь» Виктор Скуратов, его сеть намерена в ближайшие 3-5 лет иметь в Новосибирске 7-10 кофеен.

Сейчас у Skuratov Coffee три кофейни в Новосибирске — две из них на левом берегу (в ТРЦ «Мега» и на Геодезической) и одна флагманская на пересечении Ленина и Советской в центре города — ее общая площадь составила порядка 300 кв.м. Как ранее отмечал Виктор Скуратов в ходе мероприятия, организованного «Континентом Сибирь» совместно со школой бизнеса SREDA, инвестиции в запуск этой кофейни составили 20 млн рублей.

Как рассказала «КС» руководитель отдела маркетинга Skuratov Coffee Мария Борцова, в течение полугода компания планирует открыть в Новосибирске еще 2 кофейни. Одна из них будет расположена на улице Ленина в здании, где сейчас в том числе располагается ресторан «Сыроварня». Напомним, что собственником площадей является ГК «Райдекс», одним из основателей которой является Николай Манцуров, сын совладельца торгового холдинга «Сибирский Гигант» Александра Манцурова. Предполагается, что новое заведение откроется в 1 квартале 2021 года.

О местоположении еще одной кофейни пока не сообщается.

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