В Новосибирской области усилена санобработка общественного транспорта

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин 31 марта проверил подготовку автобусов перед выходом на рейс.

Вячеслав Невежин проинспектировал автотранспортное новосибирское предприятие ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1». Его комментарии приводит пресс-служба правительства региона. Замминистра отметил, что в ночное время водители должны обрабатывать салоны транспортных средств полностью, а в течение дня на конечных остановочных пунктах должна проводиться частичная обработка автобусов.

«По крупным областным и городским перевозчикам претензий к обработке салонов практически не возникает, — сказал Вячеслав Невежин. — К контролю в масштабах области привлечено более 50 человек. Ежедневно работает несколько контролирующих бригад».

Замминистра отметил, что есть отдельные вопросы к перевозчикам с небольшим количеством подвижного состава. Руководители таких предприятий при выявлении замечаний приглашаются в министерство транспорта и дорожного хозяйства региона и в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска для проведения с ними разъяснительной работы и ситуация исправляется.

Ночью автобусы моются внутри и снаружи, а затем начинается специальная обработка: один килограмм хлорамина разводится 200 литрами воды, данный состав разливается в емкости, и два специалиста проводят обработку салонов под присмотром ответственного механика. Ведется журнал, в котором отмечено, в каких автобусах была произведена обработка. Каждому водителю выдается раствор хлорамина и распылители для обработки поручней салона после каждого рейса на конечных остановках общественного траспорта.

Напомним, в соседних областях с коронавирус скорректировал движение общественного транспорта.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.