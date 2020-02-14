Более 200 предпринимателей стали заложниками банкротства одного из крупнейших ритейлеров Сибирского региона – компании Холидей. Конкурсный управляющий на основании положений Закона о банкротстве оспаривает в суде сделки, заключенные его предшественником с поставщиками продукции.

В обсуждении банкротства компании «Холидей» много версий, предположений, нюансов и аспектов. Например, обоснованно ли оно было. Федеральный реестр сведений о банкротстве содержит информацию о выявленных арбитражным управляющим признаков преднамеренного банкротства. Но этим должны заниматься правоохранительные органы и прокуратура. Мною направлен запрос о предоставлении информации, чтобы в полной мере изучить ситуацию и выработать механизмы помощи предпринимателям. Но подчеркну еще раз, у каждого органа своя компетенция, и нарушать ее – значит нарушать закон.

В целях разрешения этой конкретной ситуации предпринимаются действия по разным направлениям. Я встречаюсь и с представителями конкретных компаний, которые обратились ко мне как Уполномоченному, и с представителями ассоциаций товаропроизводителей: хлебопеки, кондитеры, «молочники». Прошла рабочая встреча с депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области, министерством промышленности области. Тесно работаем и со средствами массовой информации.

Детальное изучение ситуации юристами моего аппарата позволяет уже сейчас сказать, что нормы закона о банкротстве недостаточно определённы, что на практике приводит к различному толкованию их в судах.

Расскажу о конкретных примерах, проявившихся в ситуации с банкротством Холидея.

Нормы статьи 61.3 Закона о банкротстве, на основании которых сейчас и принимает решения арбитражный суд, позволяют признать сделку недействительной, если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. Представьте конкретную ситуацию: сельскохозяйственный производитель поставляет продукцию, пусть будет молоко, в несколько торговых точек, чтобы не попасть под действие указанной нормы он должен каждый день изучать сайт арбитражного суда, специализированные средства массовой информации, выявляя своих контрагентов: а не банкротятся ли они, все ли у них стабильно с финансами? Да ему некогда будет молоком заниматься!

Поэтому нужно вносить изменения в Закон о банкротстве. В 2018 году мы предлагали выработать механизм оповещения о случаях появления признаков неплатежеспособности компании. Причем это касается не только производителей – поставщиков для магазинов. Это может затронуть любого производителя. Сколько банкротств застройщиков мы с вами наблюдали? Может быть эту проблему можно решить и по-другому. Совместными усилиями ищем механизмы, которые нужно будет закрепить в федеральном законодательстве.

Вторая проблема – отсутствие в законе четкого определения обычной хозяйственной деятельности. Производитель поставляет свою продукцию в магазин, ни для кого не секрет, что рассчитываются с ним с просрочками, но рассчитываются – на практике обычная хозяйственная деятельность поставщика продукции. И вдруг (возвращаемся к проблеме неосведомленности) – ему предлагают стать кредитором, а деньги за уже поставленный товар вернуть. И как доказать, что его деятельность по поставке товара была обычной, какие подтверждающие документы предоставить в суд, никто не объяснил.

Еще один момент, сделки не могут быть оспорены, если их размер не превышает один процент стоимости активов должника. Вроде закон и предоставил возможность продолжать работать, но документально неподтвержденные слова конкурсного управляющего о том, что сумма всех совершенных сделок, подчеркну «с несколькими поставщиками», больше 6 миллиардов рублей, ложатся в основу решения суда о признании конкретной сделки недействительной. Нужно более четко закрепить в законе, какие сделки не могут быть признаны недействительными, что должно или не должно суммироваться при определении 1% стоимости активов должника.

Назрели изменения в федеральный закон о банкротстве. Сейчас он в большей степени защищает интересы профессиональных кредиторов – банков, и предлагает субъектам малого и среднего предпринимательства, зачастую не имеющих не только юридических служб и служб безопасности, а просто одного профессионального юриста в своем штате, встать с ними в одну очередь кредиторов.

Давайте в 2020 году, объявленном Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным годом предпринимательства, решать проблемы тысяч предпринимателей, являющихся основой экономики нашей страны!

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