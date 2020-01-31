Сибирских бизнесменов объединили взыскания: как контрагенты «Холидея» оказались на грани банкротства?

Бизнесмены трех сибирских регионов намерены обратиться к властям, чтобы оспорить действия конкурсного управляющего банкротящегося новосибирского «Холидея» Трофима Кузнецова. Управляющий через арбитраж требует от контрагентов вернуть выплаты «Холидея» в конкурсную массу, что, по мнению коммерсантов, может привести к их банкротству.

О готовящихся обращениях Союза предпринимателей Омской области к полномочному представителю президента РФ в СФО Сергею Меняйло и омскому губернатору Александру Буркову «Континенту Сибирь» рассказал известный омский ретейлер, глава сети «Низкоцен» Виктор Шкуренко. Поводом для обращений стали иски в арбитраж по оспариванию сделок между компаниями и банкротящимся «Холидеем», которые подает в арбитраж конкурсный управляющий Трофим Кузнецов. Управляющий требует признать сделки, прошедшие в преддверии принятия к производству заявления о банкротстве, в определенных законодательством сроках, недействительными и вернуть деньги в конкурсную массу. По мнению управляющего, контрагенты, сделки с участием которых оспариваются, фактически получили деньги банкротящейся компании вне очереди, в обход других конкурсных кредиторов. В числе крупных омских предприятий такое требование предъявлено, к примеру, мясоперерабатывающему концерну «Компур».

Ранее с коллективным обращением к представителям властей выступили порядка 50 поставщиков и партнеров ООО «Компания Холидей» в Алтайском крае. Ситуация та же: иски управляющего об оспаривании сделок. По данным авторов обращения, алтайских бизнесменов, суммы требований составляют от полумиллиона до 30 млн рублей. Общая же сумма требований достигает полумиллиарда рублей. «Заложниками ситуации оказались предприятия малого и среднего бизнеса. В списке более 49 компаний. Среди них ТД «Алтан», «Сибоил», «Сибирский кондитер», «Парфюм-Алтай», «Алтайские колбасы», «Хлебпром», «Ренессанс Косметик», «Терминал-Барнаул», «Фрегат». Взыскание денег приведет к последующим массовым банкротствам, закрытию предприятий-производственников в Алтайском крае и во всем Сибирском регионе», — говорится в обращении. Коммерсанты просят «разобраться в ситуации, предпринять действия, не разорять малый и средний бизнес, спасти продовольственную безопасность целого региона». Письма с обращением также направлены бизнес-омбудсменам Алтайского края и Новосибирской области Павлу Нестерову и Николаю Мамулату, уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову, а также президентам банков-кредиторов «Холидея». Представитель ТД «Алтан» Роман Толстых рассказал «Континенту Сибирь», что готовность подключиться к оспариванию требований конкурсного управляющего также высказали новосибирские бизнесмены. «У всех единое мнение», — подчеркнул Роман Толстых.

Бизнесмены предполагают, что в расторжении сделок и возврате денег в конкурсную массу могут быть заинтересованы крупные конкурсные кредиторы «Холидея» — Альфа-Банк, Сбербанк, Россельхозбанк и Газпромбанк. Такого же мнения придерживается ретейлер Виктор Шкуренко. «Ситуация нетипичная. Если управляющий так поступает, с одной стороны, судя по всему, это законно. С другой стороны, возможно, есть крупные кредиторы, которые требуют от него таких действий. Возможно, это банки. Этическая сторона момента лежит в таком случае на их совести. И может им аукнуться, поскольку могут обанкротиться предприятия, которые кредитовались в этих банках», — сказал Виктор Шкуренко. По его словам, пока сложно прогнозировать, как именно скажется поднятый резонанс и возмущение бизнесменов на судебных решениях по заявлениям управляющего. «Будут ли суды вникать в ситуацию или продолжат штамповать решения — будет интересно посмотреть», — добавил предприниматель.

Как пояснил «Континенту Сибирь» помощник Трофима Кузнецова, все действия конкурсного управляющего регламентированы действующим законодательством о банкротстве, в том числе ст. 61 («Оспаривание сделок должника»). В Альфа-Банке также отметили, что не видят нарушения закона в оспаривании управляющим сделок. «Действия конкурсного управляющего Трофима Кузнецова по оспариванию таких платежей, по нашему мнению, соответствуют требованиям закона о банкротстве и совершаются в интересах всех кредиторов ООО «Компания Холидей», — сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе финансового учреждения. Однако свои претензии к управляющему есть и у банка. В декабре 2019 года АО «Альфа-Банк» подало в арбитражный суд Новосибирской области требование об отстранении Трофима Кузнецова от обязанностей конкурсного управляющего. «Требование мотивировано установлением обстоятельств его аффилированности с конечным бенефициаром должника Николаем Скороходовым, совершением действий в интересах подконтрольного Скороходову ООО «НСК Холди» и в ущерб иным кредиторам. Также банком подан ряд жалоб на действия конкурсного управляющего, мотивированных, по нашему мнению, неоднократным и грубым нарушением им требований закона о банкротстве», — пояснили «Континенту Сибирь» в пресс-службе Альфа-Банка.

По информации юристов омской юридической компании «Лексфорт», арбитражный суд Новосибирской области уже удовлетворил 15 заявлений конкурсного управляющего и «на очереди еще несколько десятков». По словам ведущего юриста ЦПС «Лексфорт» Дмитрия Баянова, закон о банкротстве позволяет оспаривать такие платежи как «совершенные с оказанием необоснованного предпочтения отдельному кредитору». Однако он же содержит и другую норму: если платеж совершен в рамках «обычной хозяйственной деятельности», являлся типичным для должника, и его сумма не превышает 1% от стоимости его активов по балансу, то оспариванию он не подлежит. Вместе с тем, судя по определениям суда, все оспоренные платежи были совершены «Холидеем» со значительной просрочкой и являются результатом принудительного взыскания или заключенного в суде мирового соглашения. «Кроме того, хоть каждый из платежей по отдельности мал в масштабах бизнеса ретейлера, в совокупности же подобные платежи составляют 6 млрд рублей, что вынуждает суд отойти от прокредиторского применения норм закона для защиты более привилегированных кредиторов», — пояснил Дмитрий Баянов. По его словам, суд также отметил, что все ответчики должны были знать о неплатежеспособности ретейлера уже в конце 2017 года из многочисленных публикаций в СМИ о его проблемах и несколько раз подававшихся заявлений о банкротстве. При этом юрист не исключил, что у предпринимателей все же есть шанс оспорить взыскания. «Столь резонансная история, в которую в одночасье оказались вовлечены крупные предприниматели сразу нескольких регионов страны, обязательно должна заинтересовать судей экономической коллегии Верховного суда РФ и заставить сформулировать ту или иную позицию по делу», — добавил Дмитрий Баянов.

Напомним, что компания «Холидей» была одним из крупнейших сибирских ретейлеров с несколькими сотнями брендированных магазинов («Холидей», «Холди», «Сибириада», «Кора» и др.) в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. Заявление о признании компании «Холидей» банкротом было принято арбитражным судом Новосибирской области в январе 2018 года, летом того же года в компании было введено наблюдение, а в феврале 2019 года в «Холидее» началась процедура конкурсного производства. Сумма требований к компании превышает 15 млрд рублей. Одним из основателей «Холидея» считается Николай Скороходов, попавший в 2015-м на 178-е место рейтинга богатейших людей России по версии журнала Forbes. Сейчас в Rusprofile он значится учредителем компании с размером уставного капитала в 0,8%. Остальными 99,92% владеет H.S.R. Holiday Siberiada Retailing Group Limited, зарегистрированная на Кипре. Николай Скороходов также является учредителем ООО «НСК Холди».

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