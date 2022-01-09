Альфа-банк намерен взыскать с Николая Скороходова и компании «Холидей» еще 66,2 млн рублей

В Арбитражный суд Новосибирской области подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководства и совладельцев компании «Кора-ТК», входившей в ГК «Холидей».

В рамках дела о банкротстве новосибирской компании «Кора-ТК» Альфа-банк подал заявление в арбитражный суд о включении 66,2 млн рублей в конкурсную массу «Кора-ТК». Банк просит взыскать убытки солидарно с бывшего гендиректора компании Татьяны Саженовой, ООО «Компания Холидей», которой, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит 15,21% в «Кора-ТК», и с владельца компании «Холидей» Николая Скороходова.

«Кора-ТК» была признана банкротом в апреле 2019 года также по иску Альфа-банка. Требования банка к компании, как сообщалось ранее, составляли 2,8 млрд руб.

В прошлом году Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы кредиторов банкротящегося «Холидея», требовавших привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ритейлера ряд аффилированных компаний и физлиц, включая сооснователя торговой сети Николая Скороходова.

Ранее в удовлетворении требований кредиторов отказали арбитражный суд Новосибирской области и Седьмой арбитражный апелляционный суд. Напомним, арбитраж признал «Холидей» банкротом в феврале 2019 года. В реестр кредиторов «Холидея» на тот момент было включено 80% всех заявленных требований на общую сумму 14 млрд рублей.