В Новосибирске закрылся детский город профессий «Солнечный город». Проект совместно развивали группа компаний «Холидей» и семейный центр образования и здоровья «Солнечный город».

Как сообщается в социальных сетях организации, детский город профессий «Солнечный город» перестал работать с 10 января. По словам руководства учреждения, причинами закрытия являются пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничительные меры.

«Грустно осознавать, но город профессий «Солнечный город» больше не откроет двери для гостей. Пандемия и ограничения медленно, но верно привели к тому, что с 10 января 2022 года мы официально закрыты. <…> Всего хорошего, друзья, жаль больше не можем сказать «До встречи»», — сказано в сообщении.

Город профессий «Солнечный город» был открыт в декабре 2016 года в торговом центре Holiday Family на проспекте Дзержинского. Концепция проекта заключалась в создании города в миниатюре, в котором дети могли попробовать себя в разных сферах деятельности и профессиях. 9 января в организации проводилось последнее мероприятие — театральный маршрут по профессиям.

ООО «Солнечный город» зарегистрировано в 2016 году, юридический адрес — проспект Дзержинского, 2/2, где и расположен ТЦ Holiday Family. Соучредителями организации является Ольга Позднякова (15% доли компании), Елена Невинская (34%), а также ООО «Компания Холидей» (51%). Отметим, первые два учредителя также контролируют ООО «Морской Причал» — компании, основным видом деятельности которой является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. В свою очередь группа компаний «Холидей» ранее являлась одним из крупнейших продуктовых ритейлеров региона.

В 2019 году арбитражный суд признал «Холидей» банкротом. В реестр кредиторов компании на тот момент было включено 80% всех заявленных требований на общую сумму 14 млрд рублей. В 2021 году арбитраж отказал в удовлетворении кассационной жалобы кредиторов компании, требовавших привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ритейлера ряд аффилированных организаций и физлиц, в том числе сооснователя торговой сети Николая Скороходова.

В начале января 2022 года в арбитражный суд региона поступило заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве организации «Кора-ТК» (входит в ООО «Компания Холидей») Николая Скороходова и бывшего гендиректора компании Татьяны Саженовой.

Несмотря на закрытие «Солнечного города», в Новосибирске продолжает свою работу детский центр федеральной сети «Кидбург», расположенный в ТРЦ «Мега». Ранее открытие третьего в Новосибирске города профессий на площадке ТРЦ «Аура» рассматривала региональная сеть «Любо-Город», о чем в интервью «Континенту Сибирь» говорил топ-менеджер компании Иван Волгушкин.