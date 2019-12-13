В 2019 году денежно-кредитная политика вновь развернулась в сторону смягчения. Центробанк четыре раза подряд снизил ключевую ставку — и может снизить ее и в пятый, как раз тогда, когда текущий номер «Континента Сибирь» выйдет в печать. Тем не менее консолидация банковского сектора продолжается, хотя и не такими высокими темпами, как в прошедшие годы. Всего 40 банков ушло с рынка за этот год, но у других оставались возможности проявить себя с лучшей стороны. Кто в таких условиях смог стать «Компанией года» и «Персоной года» в финансовом секторе?

Среди критериев выбора «Компании года» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и другие положительные результаты. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании и отрасли в целом. Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

«Компания года»/«Банк года»

Из четырех десятков банков, ушедших в 2019 году с рынка, какая-то часть присоединилась к другим его участникам (Бинбанк, «ДельтаКредит»), но гораздо чаще причиной ухода оказывался отзыв лицензии регулятором. Из сибирских банков в этом году лицензию потеряли кузбасский Кемсоцинбанк, объявленный банкротом, новосибирский банк «Взаимодействие», иркутский ГринКомБанк, который суд постановил ликвидировать в конце октября, и, наконец, «Эксперт Банк» из Омска, который подал на ЦБ и АСВ встречный иск, требуя вернуть лицензию. Но тот, кто сегодня получил звание «Компания года» по версии «КС», вряд ли когда-либо попадет в этот список, а если когда-нибудь в нем и окажется, то только последним.

В этом году «Компанией года» в финансовой сфере по версии «КС» становится Сбербанк, который в 2019 году проявил себя с лучшей стороны сразу по целому ряду направлений. Это и финансовые итоги, и продуктовая линейка, и продвижение новых идей и трендов в отрасль, и инвестиционная составляющая, и социальная, и многое другое. Банк стал лидером по абсолютному приросту активов. С начала года этот показатель вырос более чем на 1 трлн рублей и приблизился к отметке в 30 трлн рублей (данные рейтинга Банки.ру). Хорошие итоги года банк показал и на бирже — цена его акции увеличилась со 186 рублей до 241 рубля (данные Мосбиржи и БКС). То есть Сбербанк не только отыграл падение 2018 года (когда ЦБ весной начал ужесточать денежно-кредитную политику, это сказалось не только на Сбербанке, но и на рынке в целом), но и вышел в плюс, приблизившись к результатам 2017 года.

При этом нельзя сказать, что «зеленый» банк стал безусловным лидером абсолютно во всех показателях. По росту точек присутствия в 2019 году продолжает лидировать «Почта Банк», который теперь открывается не только в отделениях «Почты России», но и в магазинах группы X5. По темпам прироста активов из крупных банков вперед вырвался «Открытие», который набрал 823 млрд рублей, увеличившись за год почти на 50%. Лучшим цифровым банком (а «цифра» остается одним из главных козырей Сбербанка) Markswebb в 2019 году признал «Тинькофф» в сегменте B2C и Делобанк в B2B. Но Сбербанк отличается в первую очередь не тем, что стремится занять все лидирующие места любой ценой, а тем, что он не оставляет слабых мест, успешно «закрывая» все направления. Альтернативой «банковскому столу на почте» на селе стала программа сотрудничества с магазинами, вместо программы глубокой поддержки одной узкой группы клиентов банк строит экосистему с широким выбором услуг, где каждый может собрать «свой» набор. Что касается цифрового развития, Сбербанк, как уже не раз подчеркивал его президент (да и не только он), это уже не банк с уклоном в ИТ, а ИТ-компания с банковской лицензией. Инвестиционные проекты Сбербанка затронули и сферу образования, и социальную — причем банк поучаствовал не столько в качестве источника финансирования, сколько в качестве донора компетенций. А еще вкладчиков закрывшихся банков «спасал» в основном опять же Сбербанк. Все это дало основания «Континенту Сибирь» признать Сбербанк «Компанией года» в сфере финансов.

«Персона года»/«Банкир года»

«Персоной года — 2019» в финансовой сфере по версии «Континента Сибирь» становится управляющий Сибирским филиалом группы «Открытие» Ирина Демчук. В этом году она, помимо всего прочего, вошла в Топ-10 самых упоминаемых женщин в деловых и властных кругах Сибири. А в банковском секторе — безусловное первое место.

После реорганизации филиальной сети «Открытия» самой масштабной задачей 2019 года для Ирины Демчук стала интеграция Бинбанка. У нее к тому времени уже был опыт слияния банков: под ее руководством в группу «Открытие» влились Новосибирский муниципальный банк, Ханты-Мансийский банк, Номос Банк, «ВЕФК Сибирь» и другие финансовые учреждения. Но эта задача была гораздо масштабнее — второй крупнейший частный (до 2017 года) банк нужно было влить в первый. Причем провести всю эту операцию требовалось на живом организме, без приостановки работы. В 2018 году на территории Сибири работало 138 точек присутствия «Открытия» и Бинбанка — и это число после объединения должно было не уменьшиться, а увеличиться.

В итоге операция прошла успешно. И Ирина Демчук внесла немалый вклад в общие итоги года для «Открытия». Банк, как уже говорилось выше, увеличил сумму активов за год в полтора раза, поднявшись с девятого места в рейтинге на седьмое. Еще в конце 2018 года «Открытие» вернул Центробанку депозиты, выданные на финансовое оздоровление, и в июле 2019 года Банк России официально объявил о завершении процедуры. Таким образом, именно Ирина Демчук становится «Персоной года» в сфере финансов по версии «КС».

Приз зрительских симпатий

«Континент Сибирь» также провел голосование за «Компанию года» в сфере финансов на своем сайте.

Для участия в голосовании нужна авторизация. Какой из банков, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2019»? Сбербанк (76%)

Банк Открытие (6%)

Другой банк (указать в комментариях) (6%)

Юникредит банк (3%)

ВТБ (3%)

Газпромбанк (3%)

Левобережный (3%)

Россельхозбанк (0%)

Банк Авангард (0%)

Совкомбанк (0%)

Уралсиб (0%)

Глобэкс (0%)

Альфа-Банк (0%)

АК БАРС банк (0%)

ЦБ РФ (0%)

Банк Акцепт (0%)

Райффайзенбанк (0%)

Промсвязьбанк (0%)

ДОМ.РФ (0%)

Абсолютбанк (0%)

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