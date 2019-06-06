Центральный банк РФ отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие» в связи с «неоднократным нарушением законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России».

Как говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте регулятора, лицензия на осуществление банковских операций у КБ «Взаимодействие» отзывается с 6 июня 2019 года. В сообщении указывается, что в отношении кредитной организации неоднократно принимались меры воздействия, и сейчас существует «наличие реальной угрозы кредиторам и вкладчикам».

ООО КБ «Взаимодействие» зарегистрировано в Новосибирске, работает под этим брендом на рынке с 2010 года. Банк был основан новосибирским бизнесменом Андреем Добровым в рамках группы компаний «Белон», однако позже был продан. Сейчас учредителями финансовой организации являются 7 физических лиц и ООО «Альхена». Размер уставного капитала – 235,2 млн рублей. В сентябре 2018 года банк сообщил о закрытии ряда офисов и сворачивании собственной сети банкоматов «в рамках оптимизации». Банк является участником системы страхования вкладов, по величине активов в банковской системе России занимает 444-ю позицию.

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