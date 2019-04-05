«Почта Банк» подвел итоги работы за 2018 год

Федор Туров
 
Георгий Горшков

Главным достижением года представители банка назвали более чем трехкратный прирост чистой прибыли. На основе международных стандартов финансовой отчетности чистая прибыль банковской группы выросла с 1,5 млрд рублей в 2017 году до 4,9 млрд в 2018.

За 12 месяцев кредитный портфель банка (до вычета резервов) увеличился на 53% и достиг 305 млрд рублей (на 1 января 2018 года он составлял 200 млрд рублей). Портфель кредитов наличными увеличился на 54% и составил 254 млрд рублей (164 млрд рублей по состоянию на начало 2018 года). Портфель POS-кредитов вырос на 45% и составил 36,6 млрд рублей (25 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года), портфель кредитных карт увеличился на 40% до 15 млрд рублей (11 млрд рублей на 1 января 2018 года).

Чистый операционный доход составил 40,9 млрд рублей, увеличившись на 53% по сравнению с прошлым годом. Чистый комиссионный доход за 12 месяцев 2018 года вырос до до 24,8 млрд рублей или на 73% по сравнению с прошлым годом – в том числе благодаря присоединению компании «МультиКарта». Активы с начала года увеличились на 45% до 360 млрд рублей (248 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года).

Объем продаж кредитных продуктов вырос за 12 месяцев 2018 года в 1,5 раза и достиг 266 млрд рублей (за 2017 год – 180 млрд рублей). Объем выдачи кредитов наличными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 52% и превысил 202 млрд рублей. Портфель клиентских пассивов достиг 315 млрд рублей, увеличившись на 85% (170 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года). Объем срочных вкладов вырос на 71% до 226 млрд рублей (132 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года). Средства клиентов на сберегательных и текущих счетах увеличились в 2,3 раза до 89 млрд рублей (38 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года).

Клиентская база с начала года увеличилась до 10 млн клиентов (рост на 3,6 млн человек с начала года). Региональная сеть за прошлый год увеличились на 55% и превысила 18 тыс. точек более чем в 6 000 населенных пунктах. При этом порядка 80% точек располагаются на базе почтовых отделений в небольших городах и сельской местности для обеспечения повсеместной доступности современных финансовых услуг.

«Наши планы на следующий год – нарастить портфели и объемы продаж по всем ключевым продуктам на 30-40%, – поделился планами первый заместитель президента – председателя правления «Почта Банка» Георгий Горшков. – После периода активного роста «Почта Банк» переходит к этапу интенсивного развития, который предполагает повышение эффективности действующих точек, рост продаж в существующих каналах, освоение новых сегментов, каналов продаж и технологий».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  