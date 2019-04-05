Главным достижением года представители банка назвали более чем трехкратный прирост чистой прибыли. На основе международных стандартов финансовой отчетности чистая прибыль банковской группы выросла с 1,5 млрд рублей в 2017 году до 4,9 млрд в 2018.

За 12 месяцев кредитный портфель банка (до вычета резервов) увеличился на 53% и достиг 305 млрд рублей (на 1 января 2018 года он составлял 200 млрд рублей). Портфель кредитов наличными увеличился на 54% и составил 254 млрд рублей (164 млрд рублей по состоянию на начало 2018 года). Портфель POS-кредитов вырос на 45% и составил 36,6 млрд рублей (25 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года), портфель кредитных карт увеличился на 40% до 15 млрд рублей (11 млрд рублей на 1 января 2018 года).

Чистый операционный доход составил 40,9 млрд рублей, увеличившись на 53% по сравнению с прошлым годом. Чистый комиссионный доход за 12 месяцев 2018 года вырос до до 24,8 млрд рублей или на 73% по сравнению с прошлым годом – в том числе благодаря присоединению компании «МультиКарта». Активы с начала года увеличились на 45% до 360 млрд рублей (248 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года).

Объем продаж кредитных продуктов вырос за 12 месяцев 2018 года в 1,5 раза и достиг 266 млрд рублей (за 2017 год – 180 млрд рублей). Объем выдачи кредитов наличными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 52% и превысил 202 млрд рублей. Портфель клиентских пассивов достиг 315 млрд рублей, увеличившись на 85% (170 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года). Объем срочных вкладов вырос на 71% до 226 млрд рублей (132 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года). Средства клиентов на сберегательных и текущих счетах увеличились в 2,3 раза до 89 млрд рублей (38 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года).

Клиентская база с начала года увеличилась до 10 млн клиентов (рост на 3,6 млн человек с начала года). Региональная сеть за прошлый год увеличились на 55% и превысила 18 тыс. точек более чем в 6 000 населенных пунктах. При этом порядка 80% точек располагаются на базе почтовых отделений в небольших городах и сельской местности для обеспечения повсеместной доступности современных финансовых услуг.

«Наши планы на следующий год – нарастить портфели и объемы продаж по всем ключевым продуктам на 30-40%, – поделился планами первый заместитель президента – председателя правления «Почта Банка» Георгий Горшков. – После периода активного роста «Почта Банк» переходит к этапу интенсивного развития, который предполагает повышение эффективности действующих точек, рост продаж в существующих каналах, освоение новых сегментов, каналов продаж и технологий».

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