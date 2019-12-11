Традиционные банкоматы в районах Новосибирской области заменит система, которая позволит жителям малых сел снимать наличных во время обычного похода в магазин. Воспользоваться новой банковской услугой можно будет, просто оплачивая покупки на кассе.

По словам управляющего Новосибирского отделения ПАО Сбербанк Игоря Безматерных, это станет удобной заменой стационарным терминалам или банковским офисам в небольших селах Новосибирской области. За одну покупку клиент магазина сможет снимать до 5 тысяч рублей наличными. Новую услугу успешно протестировали 10 декабря в селе Плотниково Новосибирского района.

Суть проекта в том, чтобы повышать доступность финансовых услуг в отдаленных сельских населенных пунктах. Не секрет, что есть много территорий в Новосибирской области, где офисов банка никогда не было. В силу ряда ограничений мы не можем поставить здесь полноценный офис, обеспечивая его нормальную работоспособность. Но практически в каждом населенном пункте есть точка продаж. Это либо индивидуальный предприниматель, либо точка Облпотребсоюза. В ней, как правило, на кассе стоит банковский терминал, который принимает оплату банковскими картами. Соответственно, наши технологии позволяют получать наличные через этот терминал», — рассказал Игорь Безматерных.

Новый проект Сбербанка призван продолжить развивать направление «Безналичный мир» в селах, где нет банковских офисов и банкоматов. Единственным фактором, тормозившим до сих пор развитие здесь системы, было то, что жители привыкли работать с наличными. Теперь все больше селян смогут получить доступ ко всему спектру услуг Сбербанка, имея для этого лишь мобильный телефон и банковскую карту.

Следующим этапом работы, по словам Игоря Безматерных, станет расширение функционала точек подключения – здесь появится возможность оплаты коммунальных услуг, а в дальнейшем будут развиваться и другие банковские сервисы. Одной из сопутствующих задач внедрения системы специалисты банка видят повышение финансовой грамотности жителей Новосибирской области.

Проект реализуется Сбербанком с середины 2019 года. На сегодня снять наличные при покупке в торговой точке можно уже в 62 малых населенных пунктах, в 14 районах НСО. Только в Новосибирском районе создано 16 точек подключения. До конца года, по словам представителей банка, в области должно появиться до 100 точек подключения. В свою очередь, для сельских магазинов проект Сбербанка станет дополнительным бонусом для привлечения покупателей и роста продаж.

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