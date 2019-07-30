Кемсоцинбанк, лишившийся лицензии 31 мая, официально признан банкротом. Соответствующее решение было принято на заседании Арбитражного суда Кемеровской области, где был назначен конкурсный управляющий — им стало Агентство по страхованию вкладов.

После того, как Банк России отозвал лицензию Кемсоцинбанка, выплаты вкладчикам осуществлял банк «Уралсиб».

Причиной отзыва лицензии ЦБ назвал неадекватное отражение кредитных рисков: на балансе банка образовался значительный объем непрофильных активов в виде недвижимого имущества и низкокачественной ссудной задолженности.

5 июля Банк России опубликовал итоги финансового обследования Кемсоцинбанка. На 31 мая активы банка составляли 1,78 млрд рублей, а обязательства — почти 1,96 млрд.

Всего за первое полугодие ЦБ отозвал лицензию у двух банков, головные офисы которых располагались в Сибирском федеральном округе. Помимо Кемсоцинбанка, в 2019 году с рынка ушел новосибирский банк «Взаимодействие».

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