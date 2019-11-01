С 1 ноября Центробанк отозвал лицензию у омского Эксперт Банка. Его основной бенефициар, по данным регулятора, был в федеральном розыске и подозревался в хищении, отмывании преступных доходов и финансировании терроризма.

Эксперт Банк, бывший «Сибирский купеческий банк», находится под вниманием регулятора уже довольно давно. В июле Центробанк начал проверки деятельности банка, а также за последний год неоднократно вводил ограничения на привлечение вкладов физических лиц — основной источник фондирования.

«Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности Эксперт Банка. Организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности — говорится в сообщении Банка России. — Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена в правоохранительные органы».

Основной бенефициар банка Роман Стройков, которому принадлежат 92,78% акций, еще в 2013 году был объявлен в федеральный розыск по подозрению в хищении более 31 млн рублей, выделенных на ремонт и содержание автотрассы федерального значения «Москва — Астрахань».

«Установлено, что похищенные бюджетные средства перечислялись в инвестиционную компанию, учредителем которой является родственник банкира, в настоящее время находящийся под стражей. Затем деньги выводились за пределы РФ, на счета фирмы, зарегистрированной на территории Прибалтики, две трети уставного капитала которой принадлежат Роману Стройкову, — говорится в сообщении МВД. — В месте его фактического проживания, а также в помещениях московского филиала ЗАО КБ «Эксперт Банк» проведены обыски, изъяты черновые записи, электронные носители, другие предметы и документы, имеющие значение для следствия».

После отзыва лицензии в Эксперт Банк была назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Работу с возвращением денег вкладчиков взяло на себя Агентство по страхованию вкладов.

Общие активы Эксперт Банка, по данным «Банки.ру», составляют 8,03 млрд рублей, банк по этому показателю занимает 206 место в России и первое — в регионе. До 2005 года основной задачей тогда еще «Сибирского купеческого банка» было обслуживание финансовых потоков ООО «Транссибнефть», на которую приходилось до 80% всего оборота. С 2005 года банк был переориентирован на работу с малым и средним региональным бизнесом. С 2011 года получил действующее наименование.

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