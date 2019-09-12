11 сентября Новосибирск посетил глава Сбербанка Герман Греф. «Мы просто не могли пролететь мимо вашего города, где сегодня происходят столь значимые события», — сказал он. Этими событиями были 60-летие НГУ, где президент Сбербанка прочел лекцию для студентов и преподавателей и заодно встретился с губернатором области Андреем Травниковым, а также открытие «умного» фонтана в Центральном парке, который был анонсирован еще год назад.

Еще никогда образование не было таким доступным

«НГУ — вуз мечты для очень большого количества молодых людей, — такими словами Герман Греф поздравил студентов с юбилеем университета. — Те, кто здесь учится, уже вытащили свой счастливый билет, и я хочу пожелать всем вам использовать эти годы настолько эффективно, чтобы вы всю жизнь вспоминали свою alma mater и благодарили ее».

Глава Сбербанка напомнил студентам о том, с какой огромной скоростью меняется сегодня мир: примерно 75% детей, поступивших в школу в 2016 году, будут работать по специальностям, которых сейчас даже не существует. К тому времени, когда они закончат обучение, возникнет 113 млн рабочих мест на новых должностях, а 75 млн существующих радикально изменятся.

Из навыков, потребность в которых в ближайшие годы вырастет, Герман Греф выделил умение работать с информацией, командную работу, адаптивность, критическое мышление и в первую очередь так называемые soft skills — знания и умения, которые не имеют отношения к разработке или тестированию, но необходимы для успешной работы в команде.

Наиболее востребованными в скором времени окажутся T-shaped-специалисты — так называют тех, кто обладает большой компетенцией в своей сфере и в то же время не ограничивается ей и может легко находить решения на стыках.

Также Герман Греф сообщил, что в 2020 году Новосибирск может стать третьим городом в России, где откроет двери образовательный проект «Школа 21», созданный по модели французской школы программирования «Ecole 42». Первым стала Москва, где школа уже работает, вторым — Казань, где она должна заработать к концу года. По предварительным планам, новосибирская школа начнет принимать учащихся в середине 2020 года.

В конце лекции президент Сбербанка объяснил свои слова насчет того, что физматшколы якобы пережиток прошлого: «Нельзя вырывать фразу из контекста. И физика, и математика, конечно, это базовые предметы. Но мы говорим про интердисциплинарность. Все решения возникают на стыках, и нам сегодня не нужны специализированные школы. Не нужны финансовые школы, школы славистики или физико-математические школы по содержанию, а не по названию. Каждая школа должна охватывать все триста шестьдесят градусов».

Что такое «Сотрудничество 2.0»

На встрече с Андреем Травниковым глава Сбербанка сообщил о планах дальнейшего расширения сотрудничества с регионом. «Соглашение о сотрудничестве с Новосибирской областью мы подписали год назад, оно включало десять направлений и десять проектов. Семь из них уже реализованы, три в процессе реализации», — сообщил Герман Греф.

По его словам, сейчас Сбербанк готов перейти на новый уровень взаимодействия — вместо единичных сервисов, развивающихся параллельно, будет создано партнерство на системном уровне. «Мы договорились о том, что в течение ближайшего месяца специалисты с двух сторон будут встречаться, обсуждать детали того, возможно ли нам использовать инфраструктуру и платформу Сбербанка для решения задач Новосибирской области. Если да, я думаю, мы подпишем новое соглашение, которое можно назвать «Сотрудничество 2.0». Оно не только включит в себя уже работающие направления, но и станет одним из пилотных регионов для наших новых проектов. Возможно, вторым после Москвы».

Одним из ключевых преимуществ Новосибирской области Герман Греф назвал высокий уровень цифровой культуры и глубокий уровень сотрудничества со Сбербанком. Многие его подразделения, в том числе Сбертех, уже работают здесь. И в будущем таких подразделений может стать еще больше.

Примерами успешного сотрудничества со Сбербанком Андрей Травников назвал улучшение работы сети МФЦ, куда были внедрены элементы интеллектуальной оперативной системы, которая уже работает в банке. «Если граждане заметили улучшение в работе МФЦ, в этом есть и заслуга Сбербанка», — отметил губернатор. Другим примером стал проект «Бережливая поликлиника» — в этом году опыт планируется масштабировать еще на 20 поликлиник в городе и области.

Также Андрей Травников отметил, что Сбербанк помогает организовывать обучающие мероприятия для госслужащих. «Если апробация проектов пройдет успешно, то в следующем году мы перейдем к масштабному тиражированию этих технологий. Сумма экономии измеряется десятками и даже сотнями миллионов рублей», — подчеркнул губернатор.

Эдьютейнмент в форме фонтана

Между лекцией в НГУ и открытием «умного» фонтана в центре города на самом деле больше общего, чем можно подумать. «Одна из проблем образования — как, по какой модели заинтересовать ребенка учиться, самому тянуться к знаниям, — задался вопросом глава Сбербанка. — Сегодня в образовании преобладает конкурентная модель: с одной стороны, она может мотивировать становиться лучше — лучше другого, — но при этом убивает коллаборативную модель, которая сегодня играет очень важную роль».

Фонтан, который будет работать еще полтора месяца, до наступления холодов, сможет, по словам Германа Грефа, поддержать интерес детей к музыкальному образованию через эдьютейнмент, «обучение через развлечение».

«Очень напряженная работа была летом, — вспоминает строительство фонтана мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Я сам несколько раз приезжал, осматривал все лично: там и фильтрационные установки, и форсунки, и насосные станции, но самое сложное — это система управления, которая будет синхронизировать звук, свет и работу механизмов. Хотелось бы, конечно, сказать спасибо Сбербанку и лично Герману Оскаровичу за этот подарок Новосибирску».

Вечером 11 сентября президент Сбербанка вместе с губернатором и мэром запустили фонтан — и первой сыгранной мелодией стала «Песня Земли» Майкла Джексона. «Дорогие новосибирцы, все те, кто работали здесь, в том числе Сбербанк — это тоже новосибирцы, — от всей души поздравляю вас всех с открытием этого замечательного места. Хотелось бы пожелать как можно чаще здесь бывать, и мы постарались сделать так, чтобы ваши прогулки здесь были максимально осмысленными, — такие слова произнес Герман Греф перед тем, как нажать на кнопку. — Да здравствует Новосибирск, да здравствует Сбербанк, вместе мы можем делать чудо».



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