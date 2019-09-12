Герман Греф посетил Новосибирск: что может быть общего между юбилеем НГУ и фонтаном в парке

Федор Туров
 
На фото слева направо — мэр г. Новосибирска Анатолий Локоть, Президент Сбербанка Герман Греф и губернатор НСО Андрей Травников

11 сентября Новосибирск посетил глава Сбербанка Герман Греф. «Мы просто не могли пролететь мимо вашего города, где сегодня происходят столь значимые события», — сказал он. Этими событиями были 60-летие НГУ, где президент Сбербанка прочел лекцию для студентов и преподавателей и заодно встретился с губернатором области Андреем Травниковым, а также открытие «умного» фонтана в Центральном парке, который был анонсирован еще год назад.

Еще никогда образование не было таким доступным

«НГУ — вуз мечты для очень большого количества молодых людей, — такими словами Герман Греф поздравил студентов с юбилеем университета. — Те, кто здесь учится, уже вытащили свой счастливый билет, и я хочу пожелать всем вам использовать эти годы настолько эффективно, чтобы вы всю жизнь вспоминали свою alma mater и благодарили ее».

Глава Сбербанка напомнил студентам о том, с какой огромной скоростью меняется сегодня мир: примерно 75% детей, поступивших в школу в 2016 году, будут работать по специальностям, которых сейчас даже не существует. К тому времени, когда они закончат обучение, возникнет 113 млн рабочих мест на новых должностях, а 75 млн существующих радикально изменятся.

Из навыков, потребность в которых в ближайшие годы вырастет, Герман Греф выделил умение работать с информацией, командную работу, адаптивность, критическое мышление и в первую очередь так называемые soft skills — знания и умения, которые не имеют отношения к разработке или тестированию, но необходимы для успешной работы в команде.

Президент Сбербанка Герман Греф

Наиболее востребованными в скором времени окажутся T-shaped-специалисты — так называют тех, кто обладает большой компетенцией в своей сфере и в то же время не ограничивается ей и может легко находить решения на стыках.

Также Герман Греф сообщил, что в 2020 году Новосибирск может стать третьим городом в России, где откроет двери образовательный проект «Школа 21», созданный по модели французской школы программирования «Ecole 42». Первым стала Москва, где школа уже работает, вторым — Казань, где она должна заработать к концу года. По предварительным планам, новосибирская школа начнет принимать учащихся в середине 2020 года.


В чем суть двустороннего соглашения, заключенного Германом Грефом и Андреем Травниковым?

В конце лекции президент Сбербанка объяснил свои слова насчет того, что физматшколы якобы пережиток прошлого: «Нельзя вырывать фразу из контекста. И физика, и математика, конечно, это базовые предметы. Но мы говорим про интердисциплинарность. Все решения возникают на стыках, и нам сегодня не нужны специализированные школы. Не нужны финансовые школы, школы славистики или физико-математические школы по содержанию, а не по названию. Каждая школа должна охватывать все триста шестьдесят градусов».

Что такое «Сотрудничество 2.0»

На встрече с Андреем Травниковым глава Сбербанка сообщил о планах дальнейшего расширения сотрудничества с регионом. «Соглашение о сотрудничестве с Новосибирской областью мы подписали год назад, оно включало десять направлений и десять проектов. Семь из них уже реализованы, три в процессе реализации», — сообщил Герман Греф.

По его словам, сейчас Сбербанк готов перейти на новый уровень взаимодействия — вместо единичных сервисов, развивающихся параллельно, будет создано партнерство на системном уровне. «Мы договорились о том, что в течение ближайшего месяца специалисты с двух сторон будут встречаться, обсуждать детали того, возможно ли нам использовать инфраструктуру и платформу Сбербанка для решения задач Новосибирской области. Если да, я думаю, мы подпишем новое соглашение, которое можно назвать «Сотрудничество 2.0». Оно не только включит в себя уже работающие направления, но и станет одним из пилотных регионов для наших новых проектов. Возможно, вторым после Москвы».

Одним из ключевых преимуществ Новосибирской области Герман Греф назвал высокий уровень цифровой культуры и глубокий уровень сотрудничества со Сбербанком. Многие его подразделения, в том числе Сбертех, уже работают здесь. И в будущем таких подразделений может стать еще больше.


«Школа 21» Сбербанка может быть открыта в новосибирском Академгородке

Примерами успешного сотрудничества со Сбербанком Андрей Травников назвал улучшение работы сети МФЦ, куда были внедрены элементы интеллектуальной оперативной системы, которая уже работает в банке. «Если граждане заметили улучшение в работе МФЦ, в этом есть и заслуга Сбербанка», — отметил губернатор. Другим примером стал проект «Бережливая поликлиника» — в этом году опыт планируется масштабировать еще на 20 поликлиник в городе и области.

Также Андрей Травников отметил, что Сбербанк помогает организовывать обучающие мероприятия для госслужащих. «Если апробация проектов пройдет успешно, то в следующем году мы перейдем к масштабному тиражированию этих технологий. Сумма экономии измеряется десятками и даже сотнями миллионов рублей», — подчеркнул губернатор.

Эдьютейнмент в форме фонтана

Между лекцией в НГУ и открытием «умного» фонтана в центре города на самом деле больше общего, чем можно подумать. «Одна из проблем образования — как, по какой модели заинтересовать ребенка учиться, самому тянуться к знаниям, — задался вопросом глава Сбербанка. — Сегодня в образовании преобладает конкурентная модель: с одной стороны, она может мотивировать становиться лучше — лучше другого, — но при этом убивает коллаборативную модель, которая сегодня играет очень важную роль».

Президент Сбербанка Герман Греф

Фонтан, который будет работать еще полтора месяца, до наступления холодов, сможет, по словам Германа Грефа, поддержать интерес детей к музыкальному образованию через эдьютейнмент, «обучение через развлечение».


Андрей Травников и Герман Греф обсудили цифровизацию региона

«Очень напряженная работа была летом, — вспоминает строительство фонтана мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Я сам несколько раз приезжал, осматривал все лично: там и фильтрационные установки, и форсунки, и насосные станции, но самое сложное — это система управления, которая будет синхронизировать звук, свет и работу механизмов. Хотелось бы, конечно, сказать спасибо Сбербанку и лично Герману Оскаровичу за этот подарок Новосибирску».

Вечером 11 сентября президент Сбербанка вместе с губернатором и мэром запустили фонтан — и первой сыгранной мелодией стала «Песня Земли» Майкла Джексона. «Дорогие новосибирцы, все те, кто работали здесь, в том числе Сбербанк — это тоже новосибирцы, — от всей души поздравляю вас всех с открытием этого замечательного места. Хотелось бы пожелать как можно чаще здесь бывать, и мы постарались сделать так, чтобы ваши прогулки здесь были максимально осмысленными, — такие слова произнес Герман Греф перед тем, как нажать на кнопку. — Да здравствует Новосибирск, да здравствует Сбербанк, вместе мы можем делать чудо».

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