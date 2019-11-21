20 ноября в Арбитражный суд Омской области поступил иск Центробанка о ликвидации АО «Эксперт Банк», у которого 1 ноября была отозвана лицензия. Третьим лицом по делу значится Агентство по страхованию вкладов, которое с 12 ноября начало выплату страхового возмещения вкладчикам банка.

С 1 ноября, как уже писал «Континент Сибирь», Эксперт Банком управляет временная администрация Банка России. Причиной отзыва лицензии, по данным регулятора, стала неполная и недостоверная информация, в том числе по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Банк также проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты и выводу средств за границу.

До сих пор вопрос о дальнейшей судьбе Эксперт Банка оставался открытым, 20 ноября ЦБ подал иск о его ликвидации.

На момент отзыва лицензии общие активы организации, по данным портала «Банки.ру», составляли 8,03 млрд рублей.

Выплату вкладчикам Эксперт Банка с 12 ноября осуществляет Сбербанк, выбранный АСВ по результатам конкурсного отбора.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.