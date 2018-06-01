С 1 июня Муниципальный филиал банка «Открытие», представленный в ряде крупных городов Сибири, начинает работать под новым названием.

Напомним, что Новосибирский Муниципальный банк в конце 2014 года интегрировался в структуру ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (теперь – банк «Открытие»), при этом сохранив свой бренд – название «Муниципальный филиал» просуществовало вплоть до сегодняшнего дня. Теперь филиал «Открытия» получит новое имя – «Сибирский».

«С момента интеграции в банк «Открытие» география присутствия бывшего Новосибирского Муниципального банка значительно расширилась, – пояснила руководитель банковского бизнеса группы «Открытие» в Новосибирской области Ирина Демчук. – Уровень задач в настоящее время потребовал большей координации бизнеса в масштабах региона, что и отражает новое название – «Сибирский».

В пресс-службе банка «Открытие» уточнили, что все платежные реквизиты филиала (кроме его названия) и номера уже существующих банковских счетов не изменятся, перезаключать имеющиеся договоры не нужно – все обязательства банка сохранят свою юридическую силу.

Переименование Муниципального филиала прошло в рамках большой трансформации региональной сети «Открытия» – руководство банка планирует объединить и унифицировать всю принадлежащую им структуру. Трансформация филиальной сети, включающая в себя переход на целевой IT-ландшафт, единые бизнес-процессы и стандарты обслуживания, началась в апреле этого года. В 2018 году в структуру планируется включить офисы «Открытия», Бинбанка и банка «Траст», в 2019 году – офисы «Росгосстрах банка». Все они будут работать под брендом «Открытие» по единой модели управления, в которую войдут восемь базовых филиалов в столицах Федеральных округов и региональные операционные офисы в других регионах. Руководители операционных офисов, как и бизнес-лидеры базовых филиалов, будут отвечать за развитие корпоративного и розничного бизнеса. В обязанности топ-менеджеров базовых филиалов будут входить также HR, операционное сопровождение, безопасность, IT и работа с просроченной задолженностью. И бывший муниципальный банк станет одним из таких базовых филиалов.

«Объединение региональной сети банков позволит сократить издержки за счет централизации функций поддержки и контроля в регионах, – пояснил руководитель блока управления региональной сетью банка «Открытие» Александр Пахомов. – План трансформации сети предполагает закрытие избыточных и открытие новых точек продаж. Офисы будут приведены к единым стандартам обслуживания клиентов и единому бренду, появятся зоны 24 на 7».

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