Как сообщает ИА REGNUM, в Арбитражный суд Москвы поступил иск от имени АО «Эксперт Банк» с требованием признать приказ ЦБ о лишении банковской лицензии незаконным. Иск планируется рассмотреть уже после Нового года.

Напомним, что Эксперт Банк, крупнейший региональный банк Омска, был лишен лицензии месяц назад. Связано это было с обвинением руководства банка в отмывании денежных средств, о которых, как сообщил ЦБ, уже проинформированы правоохранительные органы.

Основным бенефициаром Эксперт Банка называют Романа Стройкова, под управлением которого находится 92,78% акций. Также сообщается, что он еще в 2013 году был объявлен в федеральный розыск по подозрению в хищении более 31 млн рублей, выделенных на ремонт и содержание автотрассы федерального значения «Москва — Астрахань».

Позднее Центробанк, как уже писал «КС», признал восстановление работы Эксперт Банка нецелесообразным и направил в арбитраж Омской области иск о его ликвидации. Заседание по иску назначено на 17 декабря. Встречный иск с требованием вернуть банку лицензию будет рассмотрен Арбитражным судом Москвы 13 января 2020 года.

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