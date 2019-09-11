Глава Сбербанка Герман Греф в ходе своего визита в Новосибирск прокомментировал ситуацию с размещением своего образовательного проекта — «Школы 21».

«Школа 21» — образовательная инициатива Сбербанка, основанная на методике «Школы будущего» — инновационной французской школы программирования «Ecole 42». Цель проекта — найти самых талантливых и целеустремлённых студентов и дать им возможность стать архитекторами технологических решений. Первая «Школа 21» в России была запущена в Москве.

«Школа 21» — уникальный проект, мы обучаем ребят бесплатно и инвестируем в это деньги. Мы приняли решение открыть в стране такие же школы помимо Москвы — так, в конце этого года будет запущена школа в Казани. И еще сейчас у нас ведутся переговоры с губернатором (Андреем Травниковым) по открытию школы в Новосибирске. Она будет рассчитана примерно на 500 студентов на поток, срок обучения займет три года. Если администрация области решит все вопросы по размещению, мы планируем открыть такую школу уже с середины 2020 года», — пояснил в ходе своего визита в Новосибирск Герман Греф, добавив, что одним из вариантов размещения школы является новосибирский Академгородок.

Напомним, что информация о возможном размещении «Школы 21» Сбербанка в Новосибирске появилась 6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума 2019, на которой губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки IT-специалистов. Изначально предполагалось, что «Школа 21» может быть запущена на базе сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).

Вместе с тем, как ранее писал «Континент Сибирь», ученый совет СибГУТИ 25 июня проголосовал за отказ от возможного размещения образовательного учреждения Сбербанка – «Школы 21» – на площадке вуза был вынесен в публичное пространство и обернулся скандалом, вызвавшим недоумение у руководства финансового гиганта. Для вуза это закончилось отставкой ректора Валерия Беленького.

В самом СибГУТИ ситуацию на текущий момент не комментируют, однако в «Россвязи» подтвердили готовность сотрудничества со Сбербанком в этом направлении. «Россвязь и университет (СибГУТИ) считают, что создание в Новосибирске на базе СибГУТИ подразделения «Школа 21» будет способствовать развитию вуза и даст дополнительный импульс развитию IT-направления в регионе. В настоящее время между руководством Федерального агентства связи и ПАО «Сбербанк» продолжается обсуждение деталей договора, который, возможно, будет заключен», — пояснили «Континенту Сибирь» в «Россвязи».

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