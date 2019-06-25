Губернатор Новосибирской области заявил, что ситуация с уголовными делами в клинике имени Мешалкина и научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии (НИИТО) «очень негативно повлияет на развитие отрасли».

На прошедшей во вторник пресс-конференции глава региона назвал получившие широкий общественный резонанс следственный действия в новосибирских медицинских учреждениях «имиджевым ударом». «История, которую мы наблюдаем в НИИТО и клинике имени Мешалкина, очень сильно повлияет негативно на развитие отрасли. Во-первых, будет имиджевый удар. Во-вторых, потеря времени на смену руководителей, на вхождение в курс дела, принятие решений. Надеемся, что эта задержка не будет критичной, в том числе для развития отрасли и предприятий – партнеров учреждений», — сказал журналистам Андрей Травников. Губернатор добавил, что сейчас областные власти реализуют в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина» два крупных проекта. «Это, собственно, развитие центра в рамках федеральной программы, второе – совместный с НГУ проект по развитию ранней медицины», — пояснил Андрей Травников.

Напомним, следователи и антимонопольщики подозревают топ-менеджеров клиники Мешалкина в мошенничестве, легализации преступных доходов и участии в картельном сговоре в сфере поставки медицинских изделий. Был задержан замдиректора клиники Евгений Покушалов, а позже — директор учреждения Александр Караськов. В июне текущего года Центральный суд Новосибирска признал бывшего директора НИИТО Михаила Садового виновным в хищении более 10 млн рублей, отправив на три года в колонию общего режима.

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