Министерство здравоохранения РФ обнародовало результаты плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год новосибирской клиники Мешалкина.

Проверка в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина» проходила с 11 по 15 марта текущего года. Отчет опубликован на сайте минздрава РФ. Заключение содержит 45 пунктов, перечисляющих обнаруженные комиссией недочеты и нарушения. «Проверкой установлены отдельные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, нарушения трудового законодательства в части…установления систем оплаты труда работников, нарушения инструкции в части формирования регистров бухгалтерского учета, отражения показателей в бюджетной отчетности…», — говорится в заключении.

По информации проверяющих, к примеру, оклады заместителей руководителя и главбуха клиники были ниже регламентированных законом, а надбавки за наличие ученой степени неправильно выплачивались. Нарушения в оформлении документов были обнаружены при изучении оформления закупок, кроме того, заключались контракты «без применения конкурентных способов определения поставщика». Члены комиссии отметили «неправомерный способ определения закупки у единственного поставщика» — ООО «Медицинские системы» — без конкурса, на сумму более 10,5 млн рублей. Также в итогах проверки фигурируют «имеющие признаки конфликта интересов» договоры с ООО «Компания Фито» и ООО «Терра». Уточняется, что конфликт интересов связан с Татьяной Мартынюк, руководителем финансовой службы клиники. «По материалам проверки в Минздрав РФ предоставлены мотивированные замечания и возражения», — резюмировали проверяющие.

Напомним, в 2018 году новосибирские антимонопольщики сообщили о предполагаемом картельном сговоре в сфере поставки медизделий. В сообщениях УФАС фигурировали компании «Терра» и «Фито». В феврале текущего года прошло резонансное задержание замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова, которому инкриминируют мошенничество и легализацию доходов, полученных преступным путем. Предположительная сумма хищений при госзакупках превысила 1,3 млрд рублей. В июне текущего года был заключен под стражу директор клиники Александр Караськов по подозрению в соучастии в хищении.

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