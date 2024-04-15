Новосибирский суд вынес приговор по делу о хищениях в клинике имени академика Мешалкина. Об этом сообщает судебный департамент региона. Все четверо фигурантов, включая бывшего руководителя клиники Александра Караськова, получили реальные сроки.

В понедельник 15 апреля Центральный райсуд Новосибирска постановил приговор по делу экс-руководства клиники им. Мешалкина и двоих новосибирских бизнесменов. Все четверо фигурантов были признаны виновными: Александр Караськов получил три с половиной года колонии общего режима (прокурор запрашивал в 2 раза больше) со штрафом в 800 тысяч рублей, его супруге Ирине Бойцовой назначили три года колонии и полмиллиона рублей штрафа. Бизнесмены Евгений Первушин и Александр Сорокин приговорены к срокам в 4 года 6 месяцев и 4 года 4 месяца соответственно, также каждому из них предстоит выплатить штраф в миллион рублей.

Напомним, уголовное дело в отношении Александра Караськова и Ирины Бойцовой было возбуждено летом 2019 года. Их заподозрили в махинациях при поставках оборудования в клинике Мешалкина на сумму более 1,3 млрд рублей. В 2019 году по ходатайству следствия подозреваемых поместили в СИЗО, однако позже перевели под домашний арест, а затем — под подписку о невыезде. Сообщалось, что смягчение меры пресечения связано с тем, что супруги активно сотрудничали с правоохранительными органами и дали признательные показания. В числе фигурантов дела также оказались Александр Сорокин и Евгений Первушин — соучредители ряда компаний, вошедших в картельный сговор на торгах клиники Мешалкина.

Еще одним фигурантом уголовного дела о хищениях в клинике стал экс-замдиректора по научно-экспериментальной работе Евгений Покушалов. В ноябре 2021 года он был приговорен к 2,5 года лишения свободы.