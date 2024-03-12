На идущем в Новосибирске процессе по делу о хищениях в клинике имени Мешалкина гособвинение запросило для фигурантов реальные сроки лишения свободы.

По данным знакомого с ходом процесса источника «Континента Сибирь», для бывшего руководителя клиники Александра Караськова прокурор запросила 7 лет колонии общего режима. Такие же сроки запрошены для участвовавших в сомнительных сделках с медучреждением коммерсантов Александра Сорокина и Евгения Первушина. Супруге Караськова Ирине Бойцовой грозит 6 лет общего режима.

Кроме того, фигурантов могут обязать уплатить штрафы в размере от 500 до 700 тыс. рублей, а также конфисковать их арестованное имущество. В соответствии с карточкой дела, подсудимым вменяют подготовку к преступлению, присвоение денег и их легализацию.

Уголовное дело в отношении Александра Караськова и Ирины Бойцовой было возбуждено летом 2019 года. Их заподозрили в махинациях при поставках оборудования в клинику Мешалкина на сумму более 1,3 млрд рублей. В 2019 году по ходатайству следствия подозреваемых поместили в СИЗО, однако позже перевели под домашний арест, а затем — под подписку о невыезде. Сообщалось, что смягчение меры пресечения связано с тем, что супруги активно сотрудничали с правоохранительными органами и дали признательные показания. В числе фигурантов дела также оказались Александр Сорокин и Евгений Первушин — соучредители ряда компаний, вошедших в картельный сговор на торгах клиники Мешалкина.

Еще одним фигурантом уголовного дела о хищениях в клинике стал экс-замдиректора по научно-экспериментальной работе Евгений Покушалов. В ноябре 2021 года он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.