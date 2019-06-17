Центральный районный суд Новосибирска признал виновным в хищении 10,7 млн рублей Михаила Садового, экс-директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна». Его приговорили к 3 годам заключения и к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Об этом 17 июня сообщил корреспондент «Континента Сибирь» из зала суда.

«Признать Михаила Садового виновным и приговорить к заключению в колонии общего режима сроком на три года», — огласила приговор судья, добавив, что почти половину срока Садовой отсидел под домашним арестом во время следствия. Также экс-директор НИИТО должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, что Михаила Садового арестовали в феврале 2018 года. Как утверждает следствие, он вместе с научным консультантом НИИТО Сергеем Поскочиным присвоили 10,7 млн руб. Эти деньги были оформлены как премии сотрудникам.

В отношении Михаила Садового было возбуждено дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В феврале суд принял ходатайство следственных органов об избрании Михаилу Садовому меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. В пользу избрания такой меры в том числе сыграло письмо, которое подписали 10 высокопоставленных жителей Новосибирска. В дальнейшем заключение под домашним арестом Михаила Садового было продлено.

Михаил Садовой работал в «НИИТО» с 1984 года. В 2003 году он возглавил клинику. Также Садовой является президентом ассоциации хирургов-вертебрологов России.

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