Месяц назад мы говорили о том, что победа на выборах любого из основных претендентов на губернаторский пост в Новосибирской области возможна только в составе коалиции. Что означают в свете сказанного события 3 – 8 июня, когда мэр Новосибирска Анатолий Локоть, неожиданно для многих, но не для тех, кто этого добивался, «сошёл с дистанции»?

В Новосибирской области продолжают активно обсуждаться результаты формального «раздела власти», о котором врио губернатора Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявили 8 июня в присутствии третьего потенциального соискателя губернаторских полномочий Андрея Шимкива. События, переписавшие уже почти готовую (с чьей-то точки зрения) страницу региональной истории, вышли на поверхность вечером в воскресенье 3 июня, когда на нашем сайте появилось первое сообщение об отставке Виктора Толоконского с должности главного советника мэра Новосибирска. За сорок минут до этого Анатолий Локоть подтвердил «Континенту Сибирь», что отставка состоялась и оставил её без комментариев. А за несколько дней до события на вопрос «КС»: «Недоброжелатели уверены, что под давлением правоохранительных структур вы откажетесь от идеи выдвигаться в губернаторы региона. Так ли это?» мэр ответил то, что он ответил – читать это сейчас, конечно, вдвойне интересно.

Какая картина произошедшего рисуется две недели спустя после того, как остыли первые впечатления? Во-первых, следует признать, что в июне 2018 года в Новосибирской области взяла верх коалиция приблизительно в том самом составе, как это было описано месяц назад: полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло – Андрей Травников – и фактически примкнувший к ним Андрей Шимкив. Дальнейшие события региональной политической жизни будут происходить где-то на этой оси при участии других влиятельных действующих лиц – экс-полпреда Анатолия Квашнина, депутата Госдумы и предпринимателя Александра Карелина, экс-губернатора Владимира Городецкого, первого заместителя главы областного правительства Владимира Знаткова.

В Новосибирске говорят, хотя прямых подтверждений тому не приводят, что решающую роль в «смене курса» сыграл полпред. Любопытно, что незадолго перед тем на страницах «Континента Сибирь» произошла заочная дискуссия людей, в различное время занимавших эту должность в Сибири, о её значимости в 2018 г. «Роль полпредств несколько снизилась» – высказал своё мнение при подготовке текста в «КС» Виктор Толоконский. Не все его коллеги согласились с ним и дальнейшие новости стали продолжением полемики, вышедшей далеко за рамки электронных страниц. Утверждается, что Сергей Меняйло изыскал достаточно выразительные аргументы, чтобы убедить Виктора Толоконского в его неправоте. И все, кого одолевали сомнения в статусе президентского наместника, получили подтверждение, что не стоит недооценивать эту должность, которая как-никак даёт ресурс прямого доступа к лицу, обладающему в сегодняшней России максимальной полнотой власти.

В кругах региональных силовиков пользуется успехом именно такая версия событий июня 2018 г.: используя указанный ресурс, полпред получил на своем закрытом докладе в Кремль о положении дел в Новосибирске и Сибири «высочайшую резолюцию» с поручением главам федеральных правоохранительных ведомств «принять меры». А дальше следовали совещания уже на региональном уровне, в ходе которых генералам, опираясь на президентскую визу, ставилась задача навести управу на «мятежного экс-губернатора». По слухам и по факту новосибирские силовики без особого энтузиазма отнеслись к данному поручению. А вот люди в погонах из Красноярска не нашли причин отказаться и дали ход уголовному делу, по которому привлекли Виктора Толоконского в качестве свидетеля. Дело действительно связано с приватизацией типографского комплекса «Офсет» и Толоконского реально начали звать в Красноярск на беседу со следователем. Именно после этого он и принял окончательное решение выйти из игры.

Параллельно, еще с последних недель мая в рамках исполнения той же резолюции стартовала интенсивная прокурорская проверка ряда ключевых подразделений новосибирской мэрии – департаментов строительства и архитектуры, потребительского рынка, управления по жилищным вопросам, то есть именно тех структур, в которых с точки зрения правоохранителей наиболее велика вероятность каких-либо злоупотреблений. Источники «КС» в муниципалитете не смогли достоверно объяснить, кто задаёт вопросы и перелопачивает документы. «Вроде бы прокуратура, но на прокурорских как-то не похожи…» – поделился своими тревожными ощущениями один из сотрудников аппарата городской власти (как вариант – звучит гипотеза о том, что в городе трудится спецгруппа из Москвы).

Понятно, что под беспрецедентно пристальным наблюдением государева ока работать стало трудно и нервно. Панические настроения подчиненных активно транслировались наверх, где их концентрация превысила пороговые значения в тот момент, когда и Виктор Толоконский начал склоняться к тому, что не стоит дальше искушать судьбу. Анатолий Локоть предпочел в сложившихся обстоятельствах отказаться от губернаторских амбиций.

Что дальше? Работа «спецгруппы по мэрии» согласно источникам «КС» не прекращается. То есть поиск дополнительных доводов в последующем диалоге с Локтем идёт полным ходом. Другое дело, что вряд ли этот вопрос находится в компетенции Андрея Травникова – скорее тех, кто кует его грядущую победу (а заодно и свои собственные). Активизация Сергея Меняйло на стороне врио губернатора имела условием и следствием вхождение в состав областного правительства Андрея Жукова, который прежде считался доверенным лицом полпреда в деле привлечения инвестиций (то есть, говоря более реалистичным языком, финансовых потоков). Логика этого кадрового решения сразу подразумевала, что бывший руководитель исполкома «Сибирского соглашения» перемещается в областную власть отнюдь не на позицию статиста, но на контроль финансово емких перспективных проектов и процессов. Подтверждения поступили достаточно быстро.

Альянс полпредства и врио губернатора, о предопределенности которого «Континент Сибирь» говорил с октября 2017 года, после месяцев сомнений и колебаний (со стороны Травникова) оформился и сделался фактом. Первые свидетельства о том, что отношения двух представителей Кремля в Новосибирске, раньше слегка натянутые, заметно потеплели, появились в майские праздники. Уже 1 мая наблюдатели визуально отмечали признаки перемен.

Вполне вероятно, что на этом сближение не остановится, и после сентябрьских выборов мы увидим в региональной власти также и других членов новосибирской и крымской команды Сергея Меняйло (биография главного федерального инспектора по НСО севастопольца Юрия Семёнова в какой-то мере подсказывает возможный вектор назначений). Конечно, приход новых людей кому-то может быть не по душе, однако никакому лидеру не откажешь в праве опираться на тех, кто ему понятен и знаком, а фактом остаётся то, что лидирующие позиции в Новосибирской области сейчас принадлежат тандему Меняйло и Травникова. У кого какие могут оказаться виды на должность мэра Новосибирска или, ещё лучше, на реальную власть, то есть расстановку ключевых фигур, в мэрии при декоративном главе города, в данный момент едва ли поддаётся прогнозу. Но желающие найдутся. Заранее гарантированный за спиной у избирателей мандат мэра в 2019 г. – это очень дорогой актив, который достанется тому, кто в отсутствие Виктора Толоконского возьмёт нынешнего градоначальника под опеку (то есть среди прочего защитит его от атак тех, кто в свою очередь будет пытаться убедить его пропустить и следующие выборы).

Любая коалиция подвергается испытаниям на прочность. Формирование областного правительства и мэрии, соответствующих раскладу сил, будет проходить – и уже проходит – не без трений. Альянс тандема Меняйло-Травников с одной стороны и с другой – Андрея Шимкива, внезапно ставшего практически единоличным главой «местной» партии, неизбежен в контексте выборов. Трудно не продолжить, вслед за Еленой Аникиной, параллели с ситуацией 2014 года. Молодой президентский выдвиженец Травников не может продемонстрировать явку и результат голосования ниже, чем, находясь в аналогичной обстановке без реального соперника, сделал куда более возрастной и уставший Владимир Городецкий. После фанфар и помпы подведения итогов президентских выборов в Новосибирской области, которыми так гордился тот же Травников, все эти цифры имеют значение для оценки легитимности и политического профессионализма победителя. Но явка и хорошие результаты требуют поддержки «местных». Поэтому новые люди будут входить в состав областного, а далее и городского, руководства с определенным скрипом. По крайней мере до поры до времени.

Просматриваются также и другие параллели с прошлым. Одержав в 2018 внушительную аппаратную победу, Сергей Меняйло эффектно подтвердил ресурс своей должности. А в 2009 – 2010 гг. аппаратной победой его предшественника Анатолия Квашнина стали «дело Солодкина» и перехват власти в Новосибирске Василием Юрченко. Но что случилось вслед за тем? Должность полпреда перешла в другие руки и, снова опираясь на её ресурс, Толоконский добился скандального падения своего бывшего первого заместителя, попутно ещё и помог Анатолию Локтю стать мэром Новосибирска. Однако – правильно же говорил в 2014 г. в интервью «Континенту Сибирь» Станислав Белковский: «В случае победы Локтя лишатся должностей все». Так и произошло. Едва успев отпраздновать триумф, Толоконский сложил полномочия и отправился в Красноярск в – хотя и почётнейшую! – но ссылку (прямо как Абрамович на Чукотку после того, как сделал Путина президентом). А дальше колесо совершило ещё полоборота. И вот уже новый полпред с использованием почти тех же самых средств кроит региональный политический ландшафт, разрушая достижения своего предпредшественника.

Простая аналогия побуждает думать, что борьба за стратегическую господствующую высоту – и за всё внизу, что прилагается к ней – на этом в Новосибирске вряд ли закончилась. Реванш требует реванша. Действие вызывает противодействие. Вот уже десять лет крупнейший город Сибири живет именно так. Удастся ли нынешним победителям удержать и стабилизировать власть и как при этом изменится их состав? Мы скоро это узнаем.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.