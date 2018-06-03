Как стало известно «КС», главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский освобожден от занимаемой должности. Эту информацию изданию подтвердил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, соответствующее заявление уже им подписано.

Напомним, что в минувшую пятницу, 1 июня, в Новосибирске с рабочим визитом находился заместитель начальника управления внутренней политики администрации президента РФ Александр Харичев.

Отставка Толоконского, по мнению собеседников «КС», вероятно связана с визитом в Новосибирск Харичева и с тем давлением, которое оказывалось на главного советника мэра города в федеральных СМИ.

В мае текущего года Толоконский покинул пост штатного эксперта Сибирского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (СИУ РАНХиГС) и утратил возможность вхождения в совет директоров ОАО «РЖД».

Комментарий самого Толоконского на момент написания материала получить не удалось.

Стоит отметить, что Виктор Толоконский вступил в должность главного советника мэра Новосибирска 24 ноября 2017 года. Как ранее отмечал «КС» сам Толоконский, его должность подразумевала широкую сферу деятельности, включая консультирование и разработку проектов по развитию города. До того, как заступить на эту позицию, Виктор Толоконский являлся губернатором Красноярского края.

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