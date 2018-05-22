По сведениям источников «КС», 19 мая был последним рабочим днем Виктора Толоконского в качестве штатного эксперта Сибирского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (СИУ РАНХиГС).

Виктор Толоконский в разговоре с корреспондентом «КС» подтвердил информацию об увольнении. «Да, это так. У меня сейчас очень много работы в мэрии Новосибирска. К тому же появилась работа в Москве, и совмещать очень сложно», – прокомментировал Виктор Толоконский. Главный советник мэра затруднился ответить, планирует ли он в будущем вернуться в вуз. В свою очередь ректор СИУ РАНХиГС Сергей Сверчков по телефону отказался комментировать ситуацию.

Источники «КС» связывают уход Толоконского из вуза с политической позицией главного советника мэра Новосибирска в преддверии выборов губернатора НСО. Как отмечают источники издания, инициатива об увольнении принадлежит ректору СИУ РАНХиГС Сергею Сверчкову, от которого это потребовали представители федеральных властей, недовольные критическими комментариями Толоконского в адрес врио губернатора Андрея Травникова.

Напомним, что Толоконский был назначен экспертом Высшей школы госуправления РАНХиГС в Новосибирске (ранее Сибирской академии государственной службы) в ноябре 2017 года. В сферу ответственности Толоконского входила организация системы повышения квалификации управленческих кадров, проведение занятий, консультирование сотрудников института и внешних структур.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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