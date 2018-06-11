Собрались Локоть, Травников и Шимкив… Звучит как начало анекдота. Особенно «смешно» было некоторым авторитетным новосибирским единороссам узнать, что, оказывается, Андрей Травников собирается поддержать Локтя на выборах мэра Новосибирска.

То есть, фактически первое на сегодняшний день лицо «Единой России» в регионе обещало поддержку коммунисту, который хочет сохранить главный пост в Новосибирске. В самом большом муниципалитете страны. За то, что первый секретарь местного обкома откажется от соперничества в его пользу. Хотя КПРФ на выборы главы нашего региона много лет вообще не ходит. Использует их для того, чтобы от них отказаться. Зато как! Огромное количество обывателей, общественников и даже некоторых политиков верили до последнего — а вдруг на этот раз? «Вдруг» случится — если не «сторгуются»? Так произошло в 2014 году на выборах мэра Новосибирска. Но то совсем другая история, сейчас же снова «договорились». Как четыре года назад, кстати, тоже в июне, перед губернаторской кампанией. Тогда тоже интрига сохранялась до последнего, а заявление об отказе от борьбы прозвучало на пленуме КПРФ.

Правда, тогда коммунисты вообще отстранились, отказавшись поддержать даже недавних соратников по успешной мэрской кампании. Сейчас КПРФ не просто отступает, а словно сдается в плен «Единой России», со словами о том, что выходит из гонки в пользу Травникова. А последний как бы с целью подбодрить пленных, обещает: да все нормально будет — и на выборах мэра тоже. Ладно бы это прозвучало поделикатнее, в смысле, хотя бы за закрытыми дверями. Условия заключенного пакта может перепроверить любой человек с доступом в интернет, автор этих строк пресс-конференцию смотрел в сети. Ну можно, конечно, предположить, что у Травникова выхода не было, чуть не задушили в объятиях… Нет, все-таки не верится.

И у авторитетных единороссов, части той самой местной элиты, совместное заявление оставило осадок недоумения. О том, что Локоть на выборы не пойдет, они уже знали, что губернатор и мэр вместе выйдут к прессе — тоже. Но что единоросс поддержит коммуниста в мэрской кампании… вот так новость. С сотоварищами по партии, даже по президиуму регионального политсовета ЕР, Андрей Травников такого поворота не обсуждал. Может, обсуждал с кем-то уровнем выше, территориально подальше, с тем, кто ему ближе — решение назначить его врио исходило не от новосибирских элит…

Возможно, он просто не придает особого значения этим условиям, которые относятся к мэрской кампании? Почему бы и не пообещать, да хоть сохранение прямых выборов главы города? Особенно если федеральный центр отменять их и так не собирался.

Что касается поддержки в самой избирательной кампании – вы можете представить себе, что новосибирские единороссы в следующем году собирают партконференцию и заявляют: «ради сохранения политической стабильности в регионе давайте пропустим выборы. Ведь и серьезных кандидатов у нас нет, чтобы конкурировать с оппозицией». Сомнительно. (Хотя, понятно, что у АП может быть свое видение).

Особой конкретики по поводу поддержки в мэрской кампании мы и не услышали, чтобы потом можно было упрекать единоросса в нарушении договоренностей. « — Папа, папа, ты же обещал мне сходить в зоопарк! — Папа обещал, папа сходил!». Это же политики! Мало ли что они могут обещать ради сиюминутной политической выгоды.

В 2014 году КПРФ, которая управляет городом, заключила союз с командой будущего (теперь уже бывшего) руководителя области Владимира Городецкого, не выставила против него кандидата. Он победил, и уже через месяц с его подачи заксобрание приняло закон, который лишил муниципальный бюджет 3,5 миллиардов в год в пользу региональной казны. Локоть или городские депутаты иногда встрепенутся, пробуют их вернуть, но … Буквально на днях городская администрация даже отозвала законопроект об особом статусе Новосибирска, который теоретически мог бы позволить оставлять в муниципальном бюджете больше средств. Да и сам Анатолий Евгеньевич много чего обещал. Победить пресловутую пыль в Новосибирске, например.

Это сказочники мечтают, чтобы их творения помнили долго, а политики хотят, чтобы их обещания поскорее забыли. Наивно верить хоть первым, хоть вторым.

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