Что отличало сибирское полпредство от полномочных представительств президента РФ в других округах? Как оценивают значимость этой структуры ее бывшие руководители? Какие задачи они считают актуальными для полпредов? «Континент Сибирь» — о прошлом, настоящем и будущем института президентских наместников.

18 лет назад, в мае 2000 года, вышел указ главы государства об образовании на территории России федеральных округов, которые курируют полномочные представители президента. До этого чиновники с аналогичным названием должности отвечали за отдельные субъекты Федерации.

По мнению ряда собеседников «Континента Сибирь», особое значение полпредства имели в начальный период существования и в то время, когда в РФ не было прямых выборов губернаторов (2004–2012 гг.). «Институт полпредств тогда служил неким фильтром при отборе назначаемых губернаторов. Фактически это были точки опоры вновь избранного президента. Как мне казалось тогда, это было необходимо для сохранения целостности страны», — подчеркивает политолог Валерий Смородников.

Бывший полномочный представитель президента РФ в СФО (2010–2014 гг.), главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский считает, что первые несколько лет работы полпредства вместе с другими подразделениями администрации президента решали очень масштабные задачи. «Шло укрепление вертикали власти, укрупнялись регионы, в том числе и Сибирского федерального округа. Необходимо было подготовить референдумы, провести организационную, в чем-то идеологическую и агитационную работу. Кроме того, полпреды участвовали в решении кадровых вопросов при смене руководителей региональных подразделений той или иной федеральной структуры. Требовалось изменить парадигму действий: руководителей филиалов в основном лоббировали главы регионов. Высокий авторитет полпредов должен был интегрировать интересы территорий и федеральных властей, чтобы минимизировать возникновение конфликтов при назначении», — заметил в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Виктор Толоконский. Он считает, что с тех пор роль полпредств несколько снизилась.

Другой экс-полпред президента в СФО (2014–2016 гг.), ныне помощник полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе на общественных началах Николай Рогожкин придерживается мнения, что глава государства считает полпредства нужным инструментом координации отношений регионов и федерального центра, а сам институт, на его взгляд, сегодня в полном объеме соответствует поставленным президентом задачам.

Вице-президент «Центра политических технологий» Ростислав Туровский также говорит о том, что роль полпредств за 18 лет не снизилась. «Потребности в оке государевом никто не отменял. Полпреды играют очень важную роль для федерального центра: они выступают информаторами, иногда медиаторами, если возникают конфликты в региональных элитах», — отмечает эксперт.

По словам Николая Рогожкина, полпредства обеспечивают оперативное взаимодействие с федеральным центром. Это особенно важно во время чрезвычайных ситуаций. Бывший полпред приводит в пример наводнение 2014 года на Алтае, лесные пожары 2015 года в Хакасии, в других регионах. «Своевременное взаимодействие различных инстанций с руководством страны позволяет выполнить распоряжения президента по ликвидации ЧС, оказанию помощи гражданам, — продолжает Николай Рогожкин. — Это отправные точки, дающие представление о важности полпредств. В работе полномочного представителя президента много направлений: координация деятельности силовых структур, структур, отвечающих за социальные вопросы, и так далее. Мы выполняли все данные нам поручения», — подчеркивает Рогожкин.

Наместники главы государства в округах призваны осуществлять координацию регионов и федеральных органов власти, доводить информацию о том, что территориям нужна помощь в вопросах, решение которых зависит от Москвы. Можно привести несколько конкретных примеров, что дает эта работа регионам. В частности, после обращений сибирского полпредства начата реконструкция аэропортового комплекса «Кызыл» в Тыве. В Забайкальском крае достигнута договоренность с компанией МТС об обеспечении услугами сотовой связи населения пяти приграничных населенных пунктов. При корректировке нормативных правовых актов правительства РФ были учтены предложения СФО, регламентирующие предоставление субсидий на авиаперевозки пассажиров по региональным маршрутам: с 1200 км до 2400 км увеличена протяженность субсидируемых маршрутов перевозок в СФО и из него. В перечень удаленных и труднодоступных населенных пунктов включены Горно-Алтайск, Диксон, Норильск, а это позволит перевозчикам в приоритетном порядке получать субсидии на выполнение рейсов. Можно упомянуть, что участие сибирского полпредства позволило в 2016 году восьми промышленным проектам СФО получить более 2 млрд рублей бюджетной поддержки. Также не без участия полпредства ликвидированы отставания в проектировании, строительстве и реконструкции объектов Всемирной зимней Универсиады 2019 года, федеральные власти поддержали обращение полномочного представителя президента в СФО по вопросу выделения в 2018 году дополнительного финансирования на благоустройство общежитий в Красноярском крае (речь идет об 1,12 млрд рублей на текущий и капитальный ремонт имущества, закрепленного за Сибирским федеральным университетом). Республике Хакасии на оснащение нового корпуса республиканской клинической больницы выделено 880 млн рублей на два года.

Отвечая на вопрос «Континента Сибирь», полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло подчеркивает роль полпредства в принятии Стратегии социально-экономического развития Сибири, разработанной в начале 2000-х. «Кто-то может, конечно, порассуждать о том, насколько она была реализована. Но главное, считаю, что при работе над стратегией Сибирь рассматривалась как единый макрорегион. Был проанализирован и обобщен экономический потенциал, обозначены конкурентные преимущества и направления развития. Позднее был составлен и утвержден правительством России перечень крупных инвестиционных проектов, таких как комплексное развитие Нижнего Приангарья, создание транспортной инфраструктуры для освоения минеральных ресурсов Забайкалья и Бурятии, использование рекреационных ресурсов двух Алтаев, организация деревообрабатывающих производств в Томской области», — говорит Сергей Меняйло.

Он напоминает о продолжающейся работе над стратегией пространственного развития России. Российское правительство приняло к рассмотрению предложения сибирского полпредства, в правительственную комиссию по региональному развитию вошел директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Валерий Крюков.

«18 апреля 2018 года по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию и встречи с учеными СО РАН подписало поручение о формировании комплексного плана развития Сибирского отделения Российской академии наук с учетом приоритетов и долгосрочных планов развития округа. Мы с главами регионов на совете при полпреде обсудили этот вопрос, в ближайшее время регионы представят свои предложения. Они будут направлены в СО РАН для обобщения и формирования проекта плана, который представят на федеральном уровне. План будет включать меры по развитию фундаментальных и прикладных исследований, новых научных направлений. Отдельный блок будет посвящен качественному изменению системы взаимодействия науки, органов власти, бизнеса, системы образования», — продолжает Сергей Меняйло.

Отправные точки

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 1997–2004 гг. Анатолий Квашнин, который был полпредом президента РФ в СФО шесть лет (2004–2010 гг.), напомнил «Континенту Сибирь», что контуры нынешних федеральных округов были определены с учетом территорий округов военных. Квашнин считает, что изменение схемы административного деления, включающее слияние субъектов Федерации, устранение автономных образований, которое активно осуществлялось в Сибири в том числе и при его участии, — огромное достижение, которое усилило единство государства. По его мнению, это дело требует продолжения. В России прорабатывается стратегия пространственного развития регионов, новая идеология, которая подразумевает смену точечного подхода к решению вопросов развития на комплексный, территориальный. Документ предусматривает варианты размещения национальных технологических платформ, направления интеграции РФ в единое евразийское и мировое экономическое пространство. Речь идет о составе макрорегионов на территории страны, классификации типов городов и регионов и так далее.

Анатолий Квашнин полагает, что высокие промышленные или технологические достижения в какой-то одной территориальной точке чреваты проблемами: например, социальными, когда при автоматизации производства определенное количество людей остается без работы. По его мнению, проекты агломерации (то есть, по сути, точечного прорыва) уступают идее пространственного развития. Ситуация, когда решение вопроса инициирует и контролирует по собственному разумению каждый отдельный поселковый глава, мэр города или губернатор, порой порождает сумятицу — ведь у каждого из них свой взгляд. Квашнин видит большие перспективы в крупных инвестпроектах, куда вовлекается малый и крупный бизнес, который географически объединяет территория региона и округа. Так что собеседник «КС» считает, что у полномочных представителей еще непочатый край работы, связанный с выстраиванием единых стандартов управления, с обучением руководящего административного звена на подведомственных территориях.

У Виктора Толоконского тоже есть взгляд на способы повышения эффективности работы полпредств. С его точки зрения, одной из целей могло бы стать укрупнение регионов, входящих в округа. «Можно было бы продуктивно использовать накопившийся опыт окружного деления для повышения эффективности управленческой, экономической интеграции. Возможно, неплохо было бы в перспективе задуматься об административно-территориальной реформе, которая в дальнейшем привела бы к укрупнению субъектов Федерации. Я всегда видел на территории СФО три объединения: Западная Сибирь, Центральная Сибирь (Красноярский край, Хакасия и Тыва) и Восточная Сибирь (Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край). Мне видится, что восемь с лишним десятков регионов могли бы превратиться в 30–35. Это задача не сегодняшнего дня, но в будущем это позволило бы усилить эффективность управления», — рассуждает Виктор Толоконский.

Рассуждая о новых задачах, стоящих перед полпредствами, Сергей Меняйло в первую очередь говорит о реализации положений 204-го майского указа президента РФ, который затрагивает практически все направления экономики и социальной сферы. «Есть государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ». В СФО действует совместная с Уральским федеральным округом рабочая группа по развитию Арктики. Научный и промышленный потенциал двух округов нацелен на решение этих задач. В нашем округе к Арктической зоне относится север Красноярского края. На экономическом форуме в Красноярске мы обсуждали создание и продвижение четырех новых добывающих центров в Таймыро-Туруханской опорной зоне. Развитие СО РАН, определение макрорегионов и развитие на этих территориях отдельных отраслей промышленности — об этом я уже упоминал. Это далеко не весь перечень», — говорит Сергей Меняйло, перечисляя задачи. К этому он добавил, что функция контроля и координации деятельности всех уровней власти на территории не теряет своей актуальности.

Полпред считает, что в Сибири нужно направить усилия на достижение максимальной транспортной доступности, поскольку «она играет не последнюю роль в экономическом развитии регионов», а также на «решение социальных проблем, создание комфортных условий для жизни, новых высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Повышение уровня медицинского обслуживания, образования, социальной поддержки — задачи не новые, и работа в этом направлении ведется. Но здесь еще есть к чему стремиться. Уверен, реализация положений нового майского указа поможет в решении этих задач», — резюмирует полномочный представитель президента РФ в СФО.

Масштабная должность

Политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов упоминает, что на время, когда президентом стал Дмитрий Медведев (2008–2012 гг.), пришелся всплеск дискуссий о возможном упразднении полпредств. «Институт полномочных представителей президента РФ был создан Владимиром Путиным в 2000 году как способ организовать независимый от губернаторов политико-экономический контроль в регионах России. Именно поэтому первыми полпредами были в основном силовики. Потом изменилась и ситуация, и позиция Дмитрия Медведева, который, став президентом, особого интереса к полпредам не испытывал. Поэтому заговорили, дескать, роль свою они отыграли, пора должность сокращать», — рассуждает политолог.

Новый президентский срок Путина дает экспертам повод для возобновления дебатов и оценки эффективности структуры. «Отказываться от института — значит отказываться от одного из важных элементов властной вертикали, и очевидно, что федеральный центр этого делать не будет», — подчеркивает Ростислав Туровский.

Идут разговоры в том числе о возможности реформирования структуры или изменении полномочий полпредов при обновленной администрации президента. «Полпред выполняет задачу, поставленную перед ним руководителем страны. Понятно, время идет, ситуация меняется. Так что глава государства будет ставить новые задачи», — резюмирует Рогожкин.

Валерий Смородников полагает, что работа полпредов стала бы заметнее для населения, если бы их наделили более конкретными функциями. «Мне близка идея, что у полпредов должен быть определенный профиль работы — например, чрезвычайные ситуации, экономические показатели, природоохранные функции или чисто политический блок. Сейчас же полпреды смотрят за всем», — отмечает политолог.

Ростислав Туровский сомневается, что стоит ждать существенных изменений в функционале полпредов. «Есть эксперименты, когда их наделяют экономическими задачами, когда они являются вице-премьерами. Такой эксперимент проводится на Дальнем Востоке, возможно, продолжится. Но я думаю, что остальные полпреды будут работать в привычном режиме. Функционал вряд ли стоит сильно менять, так как его усиление может вызвать конфликт с федеральным правительством или с губернаторским корпусом», — рассуждает эксперт.

СПРАВКА: Сибирский федеральный округ в разное время представляли пять полномочных представителей президента РФ. — Леонид Драчевский — 18 мая 2000-го — 9 сентября 2004-го.

— Анатолий Квашнин — 9 сентября 2004-го — 9 сентября 2010-го.

— Виктор Толоконский — 9 сентября 2010-го — 12 мая 2014-го.

— Николай Рогожкин — 12 мая 2014-го — 28 июля 2016-го.

— Сергей Меняйло — 28 июля 2016-го — по настоящее время.



С его точки зрения, дело не столько в изменении полномочий, сколько в личности человека, который возглавляет полномочное представительство президента в округе. Он допускает, что это особенно актуально для СФО. По его словам, в первые годы существования сибирское полпредство было слабее некоторых структур в соседних округах. «Не было ощущения, что центр ставил задачу в Сибири выстроить жесткую вертикаль, хотя теоретически это стоило делать именно там, где губернаторы тяготели к автономии», — говорит Туровский.

Он считает, что ситуация изменилась с назначением на эту должность Сергея Меняйло. «Он активно взялся за дело и работает явно на то, чтобы укрепиться на этом посту. По-моему, он четко, по-военному понимает политическую задачу, знает, что направлен не в ссылку. Это отличает его от предшественников — он стремится работать на свою политическую перспективу», — заключает Туровский.

«Из сибирских полпредов я бы выделил Леонида Драчевского. Он был первым, и человек интересный. Сергей Меняйло, который сегодня является полномочным представителем президента в СФО, тоже заметная фигура. Со всеми сложностями его характера, он находится явно на своем месте. Нельзя не отметить Виктора Толоконского и историческое противостояние сибирского полпреда и губернатора Новосибирской области», — говорит Валерий Смородников.

Драчевского выделяет из других сибирских полпредов и красноярский политолог Александр Чернявский. «Лично был знаком с Леонидом Драчевским и Виктором Толоконским. Мне кажется, по своему интеллектуальному уровню Драчевский был замечательным полпредом — никого через колено не гнул, но задачи, поставленные Путиным, выполнял качественно», — отмечает эксперт.

По мнению Александра Чернявского, полпредствам стоит быть активнее в лоббировании интересов своих округов. По его словам, в Сибири полпредство могло бы стать важным посредником между регионами и Москвой при продвижении таких проектов, как «Енисейская Сибирь». Он напоминает, что в свое время участники ассоциации «Сибирское соглашение» лоббировали совместные интересы сибиряков на федеральном уровне. «Почему бы полпредствам не заняться тем же самым сегодня?» — подчеркивает политолог.

Его коллега Валерий Смородников обращает внимание на то, что для Сибири актуальна ситуация незаконной вырубки лесов, когда древесина нелегально переправляется преимущественно в Китай. «Также серьезными проблемами я бы назвал проблемы лесных пожаров, охраны Байкала. Неплохо было бы, на мой взгляд, если бы полпред обозначил инициативу и заявил о том, что берет эти вопросы под свой контроль», — говорит политолог.

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