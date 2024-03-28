Стала известна дата рассмотрения жалобы на приговор экс-начальнику новосибирского ЦОДД

5 апреля 2024 года в Новосибирском областном суде рассмотрят апелляционные жалобы адвокатов на приговор в отношении бывшего начальника регионального Центра организации дорожного движения Вячеслава Трещева. Об этом сообщили в областной пресс-службе судов общей юрисдикции.

«Приговором суда Трещев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки, то есть в размере 7 750 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Защитники обжаловали приговор суда первой инстанции», — говорится в сообщении.

Напомним, что директора ГКУ «ЦОДД» Вячеслава Трещева задержали в собственном доме во время получения взятки в особо крупном размере. 21 декабря 2022 года Ленинский районный суд Новосибирска заключил обвиняемого под стражу. Решение было принято по ходатайству следователя по особо важным делам восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, Трещев с августа по декабрь 2022 года предложил предпринимателю, действующему от лица ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал», помощь в получении контрактов по установке камер фотовидеофиксации нарушений ПДД и принятии работ. Трещев запросил от компаний не менее 4 млн рублей за покровительство.

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