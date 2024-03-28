Новосибирский областной суд оставил в силе приговор инженеру участка коммерческой организации Ирине Сарайкиной за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции по региону.

Напомним, что обвиняемая, занимала должность инженера участка подрядной организации, оказывающей услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома в Дзержинском районе города Новосибирска. По данным следствия, женщина не приняла мер по обеспечению безопасности людей, не организовала ограждение опасной территории сигнальными лентами и очистку кирпичного выступа расположенного на фасаде дома от накопленного снега. В результате этого, 23 февраля 2023 года часть снежной массы упала на проходившую мимо 9-летнюю девочку, которая получила различные травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

В конце января 2024 года Дзержинский районный суд города Новосибирска приговорил виновную к полутора годам условно с испытательным сроком в полтора года.

В обоснование жалобы адвокат указал, что Сарайкина не является субъектом преступления, а показания потерпевшей и свидетелей о механизме травмы не соответствуют механизму появления перелома, описанному в заключение эксперта. Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставила приговор первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

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