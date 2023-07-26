В Новосибирске за падение глыбы снега на ребенка осудят инспектора участка Дзержинского района

В Новосибирске инженер участка коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, обвиняемая, занимала должность инженера участка подрядной организации, оказывающей услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома в Дзержинском районе города Новосибирска, в том числе по своевременному осмотру и очистке крыши дома в зимний период от снега и наледи.

«В феврале текущего года ввиду неблагоприятных погодных условий на выступе фасада произошло скопление снежной массы, ввиду чего создавалась реальная опасность неконтролируемого схода снега. Женщина не приняла мер по обеспечению безопасности людей, не организовала ограждение опасной территории сигнальными лентами и очистку кирпичного выступа расположенного на фасаде дома от накопленного снега», — говорится в сообщении ведомства.

В результате этого, 23 февраля 2023 года часть снежной массы упала на проходившую мимо 9-летнюю девочку, которая получила различные травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Дзержинского района города Новосибирска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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