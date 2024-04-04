Бердский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-руководителя одного из городских муниципальных предприятий. По данным прокуратуры Новосибирской области, мужчину признали виновным в халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью.

Пресс-служба надзорного ведомства сообщает, что бывший глава муниципального предприятия Бердска, ответственного за жилищно-коммунальное хозяйство, а также благоустройство и озеленение города был признан виновным по ч. 2 ст. 293 и ч. 5 ст. 327 УК РФ.

Как установил суд, фигурант не организовал выполнение работ по содержанию деревьев, произрастающих на территории города. Результатом этого стал инцидент, в котором ветвь не вырубленного заблаговременно ветхого дерева упала на проходившую рядом женщину: вред здоровью пострадавшей был классифицирован как тяжкий. На этом история не закончилась — после происшествия осужденный для «создания видимости надлежащего выполнения своих должностных обязанностей и уклонения ответственности за допущенные нарушения, предоставил комиссии, проводящей по этому факту внутреннее расследование, заведомо подложный акт обследования, в котором сведения об аварийных деревьях отсутствовали», сообщает региональная прокуратура.

На основании всего вышеперечисленного мужчину признали виновным в халатности и служебном подлоге. Суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Вопрос о компенсации вреда пострадавшей передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

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