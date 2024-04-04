Бывший директор бердского МУП получил срок за покалечившее женщину дерево

Павел Ганьшин
 
Бывший директор бердского МУП получил срок за покалечившее женщину дерево
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Бердский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-руководителя одного из городских муниципальных предприятий. По данным прокуратуры Новосибирской области, мужчину признали виновным в халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью.

Пресс-служба надзорного ведомства сообщает, что бывший глава муниципального предприятия Бердска, ответственного за жилищно-коммунальное хозяйство, а также благоустройство и озеленение города был признан виновным по ч. 2 ст. 293 и ч. 5 ст. 327 УК РФ.

Как установил суд, фигурант не организовал выполнение работ по содержанию деревьев, произрастающих на территории города. Результатом этого стал инцидент, в котором ветвь не вырубленного заблаговременно ветхого дерева упала на проходившую рядом женщину: вред здоровью пострадавшей был классифицирован как тяжкий. На этом история не закончилась — после происшествия осужденный для «создания видимости надлежащего выполнения своих должностных обязанностей и уклонения ответственности за допущенные нарушения, предоставил комиссии, проводящей по этому факту внутреннее расследование, заведомо подложный акт обследования, в котором сведения об аварийных деревьях отсутствовали», сообщает региональная прокуратура.

На основании всего вышеперечисленного мужчину признали виновным в халатности и служебном подлоге. Суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Вопрос о компенсации вреда пострадавшей передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее мы сообщали, что директора новосибирского «Центра водных видов спорта» отправили под стражу.

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