Суд избрал меру пресечения директору новосибирского центра организации дорожного движения Вячеславу Трещеву

Глава областного центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вячеслав Трещев заключен под стражу до 18 февраля 2023 года. Соответствующее решение принял новосибирский суд.

21 декабря 2022 года Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу до 18 февраля 2023 года директора ГКУ «ЦОДД» Вячеслава Трещева. Решение принято по ходатайству следователя по особо важным делам восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Постановление не вступило в законную силу», — говорится в сообщении суда.

Напомним, что ранее силовики задержали Трещева в собственном доме во время получения взятки. Теперь он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ.