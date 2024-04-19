В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального фонда капремонта Михаила Попелышева. Летом прошлого года мужчина был арестован по подозрению в получении крупной взятки.

Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и Хакасии сообщает, что расследование уголовного дела о взятке в особо крупном размере в отношении бывшего главы фонда капитального ремонта Красноярского края подошло к концу и в ближайшее время будет отправлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, в 2022 — 2023 годах Попелышев предложил знакомому руководителю коммерческой строительной организации покровительство его деятельности со стороны регионального фонда капремонта: предполагалось, что тогдашний гендиректор фонда будет обеспечивать фирме предпринимателя регулярное получение контрактов на выполнение строительных работ на территории Красноярского края в качестве подрядчика, а также решать вопросы по принятию выполненных работ в случае выполнения их в ненадлежащем качестве. За это Михаил Попелышев, как считают следователи, должен был получить от коммерсанта 12 миллионов рублей, чуть больше половины от которых коммерсант успел ему передать.

Напомним, Михаила Попелышева задержали 3 июня 2023 года. Днем позже суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, а ближе к концу месяца стало известно об аресте имущества фигуранта на сумму более 39 миллионов рублей.

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