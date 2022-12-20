Задержан за взятку начальник центра организации дорожного движения Новосибирской области

Глава центра организации дорожного движения Новосибирской области Вячеслав Трещев задержан сотрудниками УФСБ РФ за особо крупную взятку. Он успел получить 1,2 млн рублей от предпринимателя.

Начальник ГКУ «Центр организации дорожного движения» Новосибирской области (далее — ГКУ «ЦОДД») Вячеслав Трещев задержан. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, Трещев с августа по декабрь 2022 года предложил предпринимателю, действующему от лица ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал», помощь в получении контрактов по установке камер фотовидеофиксации нарушений ПДД и принятии работ. Трещев запросил от компаний не менее 4 млн рублей за покровительство.

«Указанными организациями оказывались услуги для ГКУ «ЦОДД» по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Новосибирской области, в том числе на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта для снижения и предотвращения транспортных происшествий с участием подвижного состава на путях общего пользования, а также по установке устройств автоматизированной розыскной системы для контроля пассажиропотока на объектах авиационной инфраструктуры в целях повышения безопасности транспортных узлов», — говорится в сообщении СК РФ.

19 декабря во время передачи части взятки в размере 1,2 млн рублей Трещев задержан дома сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. У него дома проведен обыск.

На текущий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что центр организации дорожного движения Новосибирской области также курирует проект интеллектуальной транспортной системы. Ранее «Континент Сибирь» писал о ходе реализации этого проекта.

По данным Rusprofile, ООО «Стройдориндустрия» принадлежит Александру Шлейгеру, компания зарегистрирована в поселке Чистогорском (Новокузнецкий район). Единственным владельцем новосибирской ООО «НПП «Интервал» является Андрей Рымбеков. Также Рымбеков один из соучредителей новокузнецкой компании «Союз-К», занимающейся производством приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний. По данным «ЕИС.Госзакупки», компании Шлейгера и Рымбекова неоднократно выигрывали аукционы, размещенные ГКУ «ЦОДД».

