Хакасских инвесторов в сферу ЖКХ освободят от имущественного налога

Ранее «континент Сибирь» писал о том, кто заменит арестованного министра ЖКХ Новосибирской области.
В Хакасии приняли закон «О налоге на имущество организаций». Инвесторы, готовые вложиться сферу ЖКХ, будут освобождены от налога на имущество. Льгота будет действовать в отношении проектов на основе концессии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель республиканского Верховного Совета Сергей Сокол.
Концессия – форма государственно-частного партнерства: бизнесу передаются права на использование объектов или предоставление услуг.
«Налоговые преференции бизнесу будут распространяться в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения или отдельных объектов таких систем, переданных концессионеру», — рассказал Сергей Сокол.
Также по итогам сессии Верховного Совета в законе № 85-ЗРХ «Об инвестиционной политике в Республике Хакасия» были выявлены недочеты. «К примеру, по двум крупнейшим инвестпроектам — строительство вагоноремонтного завода возле станции Камышта и строительству горно-обогатительного комбината при Бейском месторождении угля — не учитываются вложения инвесторов в оборотные средства», — пояснил председатель.
Для улучшения инвестиционного климата в республике предложено изменить закон: учитывать вложения не только в основные фонды, но и в оборотные средства, регламентировать деятельность иностранных инвесторов и использование иностранных инвестиций в экономике Республики Хакасия, предусмотреть дополнительные меры поддержки.
Ранее «континент Сибирь» писал о том, кто заменит арестованного министра ЖКХ Новосибирской области.
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