В течение нынешнего года теплоэнергетики намерены проложить в Новосибирске три с половиной десятка километров новых труб отопления. Две третьих теплосетей подрядчики Новосибирской теплосетевой компании модернизируют в левобережье города. Всего с учетом модернизации, строительства, капитального и текущего ремонтов в 2024 году заменить планируется порядка 70 км коммуникаций — на 25% больше, чем годом ранее.

Полная замена труб, без учета текущего ремонта и других мероприятий, предстоит на 43 участках, в том числе подрядчики Новосибирской теплосетевой компании проложат три новые теплосети для повышения надежности теплоснабжения. Прирост объема комплексной перекладки составит 58% к уровню прошлого года.

Самые крупные участки программы капитальных ремонтов и технического перевооружения тепловых сетей Новосибирска в 2024 году (протяжённостью более 500 м) расположены по 21 улице, в числе которых запомнившаяся январским прорывом теплотрассы с гейзером высотой в несколько этажей Петропавловская (на ней уложат 1260 метров новых труб), Планировочная, Тульская, три участка Гусинобродского шоссе и другие. Полный список участков теплосетей, которые подвергнутся ремонту, можно посмотреть на карте.

Годовые вложения в ремонт и модернизацию теплосетевого комплекса в Новосибирске составят около 6,4 млрд рублей, большая часть которых — 6,2 млрд — будет направлена на полную замену тепловых коммуникаций. Источниками финансирования основных работ по перекладке 34,4 км коммуникаций станут долгосрочная инвестпрограмма СГК (в ее рамках обновят 30 участков теплосетей длиной 17,5 км) и концессионное соглашение с муниципалитетом, на средства которого заменят коммуникации 10 участков муниципальных теплосетей протяженностью 9,8 км. Еще один участок, свыше полутора километров длиной, пройдет капитальный ремонт.

Кроме того, по концессионному соглашению запланировано строительство новых теплосетей для повышения надежности теплоснабжения в Калининском и Дзержинском районах — в списке строительство теплосети «ПО «Север» протяженностью 1,4 км, которая заменит четырехкилометровую теплосеть с высоким износом, проходящую по территории завода и создание двух тепловых сетей в районе улиц Волочаевская и Техническая для переключения домов на теплоснабжение от ТЭЦ-5 — суммарно это более 4,2 км новых коммуникаций.

Ранее мы рассказывали, что в экологичность новосибирских ТЭЦ вложат порядка 144 млн рублей.